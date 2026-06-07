Prof. Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Nowego Targu, gdzie zwrócił uwagę na fakt, że „dokładnie 29 lat temu był tu Jan Paweł II”. „Przez wszystkie rodziny góralskie został złożony hołd papieżowi jako temu, który wydostał nas z czerwonej niewoli uwolnił od czerwonej zarazy. Tak rzeczywiście było i dzisiaj to wspominaliśmy, składając tu kwiaty” – podkreślił wiceprezes PiS i kandydat tej partii na urząd premiera.
Jak mówił prof. Przemysław Czarnek, „Prawo i Sprawiedliwość tworzy program na wszystkich płaszczyznach po to, żeby natychmiast po objęciu władzy postawić Polskę na nogi”.
Polskę, która dzisiaj jest w dolinie, w dolinie rosnącego bezrobocia, drożyzny, największych cen energii, upadku służby zdrowia i upadku polskiej nauki. Z tej doliny Polskę trzeba natychmiast wydostać. Może to zrobić tylko Prawo i Sprawiedliwość, które przygotowuje program na każdej płaszczyźnie natychmiastowego działania
— wskazał.
„To jest zdrada narodowa”
Prof. Czarnek zażądał również dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem są słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który porównał członków UPA do „żołnierzy niezłomnych”.
Natychmiast do dymisji i to nie ten wiceminister, tylko cały rząd z Tuskiem na czele, bo to jest zdrada narodowa
— powiedział Przemysław Czarnek w Nowym Targu.
Prof. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest „potężnym skandalem”. Zarzucił mu, że „mówi o ludobójcach na Wołyniu, że byli to coś jakby polscy żołnierze niezłomni”, i stwierdził, że „taki człowiek nie powinien być w polskim rządzie”.
Polityk PiS nawiązał w ten sposób do piątkowej wypowiedzi Szeptyckiego w radiu TOK FM. Wiceminister, pytany o miejsce UPA w ukraińskiej pamięci historycznej, powiedział, że była to formacja walcząca o niepodległość Ukrainy i „trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni”, zastrzegając jednocześnie odrębność oceny zbrodni wołyńskiej.
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PAP/Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762122-prof-czarnek-zada-dymisji-rzadu-to-zdrada-narodowa
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