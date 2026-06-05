TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Czarnek o Szeptyckim: Zgodnie z ustawą będą mu groziły 3 lata więzienia

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prof. Czarnek o Szeptyckim: Zgodnie z ustawą będą mu groziły 3 lata więzienia. / autor: Fratria
Prof. Czarnek o Szeptyckim: Zgodnie z ustawą będą mu groziły 3 lata więzienia. / autor: Fratria

Wiceminister Andrzej Szepycki do dymisji! Prawo i Sprawiedliwość będzie się domagać usunięcia z resortu nauki i szkolnictwa wyższego po to, jak relatywizował publicznie Rzeź Wołyńską. „Dla takich ludzi nie ma miejsca w polskiej polityce i nauce” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Wiceprezes partii przypomniał, że gdyby zaproponowana przez niego ustawa ws. banderowskiej propagandy obowiązywała, wówczas Szeptyckiemu groziłyby 3 lata więzienia.

Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z Jackiem Żakowskim zrównał banderowskich zbrodniarzy z Żołnierzami Wyklętymi. Stwierdził, że UPA walczyła przede wszystkim z Sowietami.

To byli tacy trochę ukraińscy Żołnierze Niezłomni

— oświadczył na antenie TOK FM, relatywizujac tym samym Rzeź Wołyńską. Mówiąc o relacjach między Polakami i Ukraińcami, wskazał na „kolonializm” i przywołał… literackie postacie Robinsona Crusoe i Piętaszka. Wypowiedź przedstawieciela resrtu, który sprawuje pieczę nad polską nauką wywołałą ogromną burzę.

Czytaj także

3 lata za takie słowa

Prof. Przemysław Czarnek knadydat PiS na premiera odniósł się w rozmowie z portalem wPolityce.pl do wypowiedzi Szeptyckiego w sposób jednoznaczny. Zapowiedział, że PiS będzie domagać się dymisji wiceministra Szeptyckiego.

Tak będziemy żądać jego dymisji. Dla takich ludzi nie ma miejsca w polskiej polityce i nauce. Po wejściu w życie mojej ustawy o zakazie propagowania banderyzmu i o kłamstwie wołyńskim za takie słowa, temu człowiekowi będą groziły 3 lata więzienia

— powiedział w rozmowie z portalem wPoliutyce.pl prof. Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS.

Czytaj także

Projekt ustawy mrożony przez Czarzastego

Od wielu miesięcy w szufladzie marszałka Sejmu leży projekt ustawy, który penalizuje gloryfikowanie i relatywizowanie OUN-UPA. Trudno jednak się spodziewać, aby postkomunista Włodzmierz Czarzasty wprowadził go pod obrady, skoro premier Donald Tusk, woli atakować prezydenta Karola Nawrockiego, niż upominać Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy nadał niedawno jednej z jednostek wojskowych swego kraju imię „bohaterów UPA” i jak widać z tej decyzji nie zamierza się wycofać. W Polsce nie brakuje polityków obozu rządzącego, którzy stają po stronie Zełenskiego.  

Dlatego potrzebna jest mrożona w Sejmie ustawa o zakazie propagowania banderyzmu i o kłamstwie wołyńskim. Za takie słowa temu człowiekowi będą wtedy groziły 3 lata więzienia

— napisał na X prof. Przemysław Czarnek kandydat na premiera z ramienia z PiS.

Czytaj także

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Robert Knap

Robert Knap

Dziennikarz portalu wPolityce.pl. Do grudnia 2023 wydawca i publicysta portalu TVP Info, komentator PR24 i TVP . W latach 2003-2019 reporter, wydawca i prowadzący "Informacje Dnia" oraz autor i prowadzący program publicystyczny "Polski Punkt Widzenia" Telewizji Trwam. Od 2000 r. komentator Radia Chicago 1490AM. W latach 1997-2003 dziennikarz Naszego Dziennika.

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych