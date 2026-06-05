Wiceminister Andrzej Szepycki do dymisji! Prawo i Sprawiedliwość będzie się domagać usunięcia z resortu nauki i szkolnictwa wyższego po to, jak relatywizował publicznie Rzeź Wołyńską. „Dla takich ludzi nie ma miejsca w polskiej polityce i nauce” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Wiceprezes partii przypomniał, że gdyby zaproponowana przez niego ustawa ws. banderowskiej propagandy obowiązywała, wówczas Szeptyckiemu groziłyby 3 lata więzienia.
Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z Jackiem Żakowskim zrównał banderowskich zbrodniarzy z Żołnierzami Wyklętymi. Stwierdził, że UPA walczyła przede wszystkim z Sowietami.
To byli tacy trochę ukraińscy Żołnierze Niezłomni
— oświadczył na antenie TOK FM, relatywizujac tym samym Rzeź Wołyńską. Mówiąc o relacjach między Polakami i Ukraińcami, wskazał na „kolonializm” i przywołał… literackie postacie Robinsona Crusoe i Piętaszka. Wypowiedź przedstawieciela resrtu, który sprawuje pieczę nad polską nauką wywołałą ogromną burzę.
3 lata za takie słowa
Prof. Przemysław Czarnek knadydat PiS na premiera odniósł się w rozmowie z portalem wPolityce.pl do wypowiedzi Szeptyckiego w sposób jednoznaczny. Zapowiedział, że PiS będzie domagać się dymisji wiceministra Szeptyckiego.
Tak będziemy żądać jego dymisji. Dla takich ludzi nie ma miejsca w polskiej polityce i nauce. Po wejściu w życie mojej ustawy o zakazie propagowania banderyzmu i o kłamstwie wołyńskim za takie słowa, temu człowiekowi będą groziły 3 lata więzienia
— powiedział w rozmowie z portalem wPoliutyce.pl prof. Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS.
Projekt ustawy mrożony przez Czarzastego
Od wielu miesięcy w szufladzie marszałka Sejmu leży projekt ustawy, który penalizuje gloryfikowanie i relatywizowanie OUN-UPA. Trudno jednak się spodziewać, aby postkomunista Włodzmierz Czarzasty wprowadził go pod obrady, skoro premier Donald Tusk, woli atakować prezydenta Karola Nawrockiego, niż upominać Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy nadał niedawno jednej z jednostek wojskowych swego kraju imię „bohaterów UPA” i jak widać z tej decyzji nie zamierza się wycofać. W Polsce nie brakuje polityków obozu rządzącego, którzy stają po stronie Zełenskiego.
Dlatego potrzebna jest mrożona w Sejmie ustawa o zakazie propagowania banderyzmu i o kłamstwie wołyńskim. Za takie słowa temu człowiekowi będą wtedy groziły 3 lata więzienia
— napisał na X prof. Przemysław Czarnek kandydat na premiera z ramienia z PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761935-bedzie-bitwa-o-odwolanie-szeptyckiego-trzy-lata-wiezienia
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