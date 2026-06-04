Były szef Nowoczesnej, a dziś poseł klubu Centrum Ryszard Petru chce pomóc Zełenskiemu. Snuje plany jak umożliwić my wyjście z twarzą ze skandalu, jaki wywołał nadając jednej z ukraińskich jednostek wojskowych patronat zbrodniarzy z UPA. Petru ma więcej zrozumienia dla Zełenskiego niż dla prezydenta Polski Karola Nawrockiego. „Na pewno nie pomożemy mu odbierając Order Orła Białego. To jest prezydent Nawrocki zachowuje się tak, żeby na podwórku widzieli, że przywalił” - oświadczył w Radiu Zet Petru.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Ta decyzja wywołała ogromną burzę w Polsce, bo UPA to organizacja, która dokonała na Polakach ludobójstwa na Wołyniu. Prezydent Nawrocki jest za odebraniem Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który otrzymał w Warszawie rok po ataku Rosji na jego kraj. 8 czerwca ma nad prezydenckim wnioskiem debatować Kapituła Orderu, a jej kanclerz prof. Michał Kleiber jest tego samego zdania co prezydent.
A co myśli o tym Ryszard Petru?
Jak tu pomóc Zełenskiemu? Sikorski zaradzi
W Radiu Zet poseł Ryszard Petru został zapytany, jaki skutek będzie mieć odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.
To jest nieskuteczne. Prezydent Zełeński zagrał do wewnątrz i prezydent Nawrocki też gra do wewnątrz, nie biorąc pod uwagę, co jest naszym celem. Naszym celem jest to, żeby nigdy to się więcej nie powtórzyło, żeby nie usztywnić drugiej strony, żeby nie doprowadzić do tego, że kolejne brygady będą miały podobnie szalone nazwy. A po trzecie, dobrze by było doprowadzić dyplomatycznymi kanałami, żeby po cichu, po jakimś czasie prezydent Zełenski wycofał się z tego. Jestem głęboko przekonany, że minister Sikorski i jego służby działają w tym zakresie, ale jak ktoś ma wyjść z twarzą z tego po cichu, to na pewno nie pomożemy mu odbierając Order Orła Białego. Prezydent Nawrocki zachowuje się tak, żeby na podwórku widzieli, że przywalił. Tylko to nie jest to nie jest skuteczne
— oświadczył poseł KO Ryszard Petru.
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Innymi słowy, dla Petru najważniejsze nie jest to, że za naszą wschodnią granicą gloryfikuje się ludobójców, którzy mordowali Polaków, ale to, jak całą tę sprawę przykryć i wyciszyć. Specem od tego ma być Radosław Sikorski.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761858-niedorzeczne-petru-analizuje-jak-pomoc-zelenskiemu
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