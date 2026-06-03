Mocne żądania wobec Zełenskiego i Tuska! Co odpowiedzą?

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek wezwał premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego do wznowienia prac nad projektem ustawy PiS-u zakazującej propagowania banderyzmu. Podkreślił, że prezydent Ukrainy „wymierzył Polsce policzek”, nadając imię „Bohaterów UPA” jednemu z oddziałów. Kandydat na premiera przedstawił także mocne żądania skierowane do Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tuska.
Prof. Przemysław Czarnek odniósł się do decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imienia „Bohaterów UPA”. Jak mówił w minionym tygodniu Zełenski, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”. Tyle że w przypadku OUN-UPA te „tradycje” to ludobójstwo polskiej ludności na kresach wschodnich - Rzeź Wołyńska - z której Ukraina nie chce się do dziś rozliczyć. Niestety premier Donald Tusk nie tylko nie zajął jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, ale zaatakował wręcz prezydenta Karola Naworckiego, który w mocnych słowach zwrócił się do prezydenta Ukrainy.
Prawo i Sprawiedliwość wystosowało do Zełenskiego dwa fundamentalne żądania.
Prawda historyczna nie podlega negocjacjom. Pełne odblokowanie ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu oraz wycofanie decyzji gloryfikujących osoby związane z UPA to minimum, którego oczekują Polacy
— brzmi wpis partii na X.
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Kandydat na premira prof. Czarnek podkreślił, że PiS „w całej rozciągłości” przyłącza się do wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu w związku z tym działaniem. Wezwał też Zełenskiego do wycofania się z decyzji o nadaniu jednej z jednostek imienia „Bohaterów UPA” oraz zażądał od niego „natychmiastowej zgody na możliwość ekshumacji wszystkich pomordowanych bestialsko ludobójczo Polaków, którzy dalej spoczywają gdzieś w polach na Ukrainie”.
To są warunki brzegowe dalszej solidarności Polski wobec Ukrainy
— powiedział prof. Czarnek, który powiedział, że Zełenski „wymierza Polsce policzek”, polski rząd jest zobligowany do podjęcia zdecydowanych działań.
Żądamy natychmiastowego wznowienia prac nad projektem ustawy, który napisałem wraz z ówczesnym prezesem IPN-u, dzisiejszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Karolem Nawrockim - projektu ustawy o zakazie propagowania banderyzmu na ziemiach polskich
— oświadczył kandydat na premiera z ramienia PiS.
Chodzi o złożony na początku grudnia 2024 r. projekt ustawy, który poza zakazem propagowania symboli banderowskich, pod rygorem odpowiedzialności karnej uniemożliwia „głoszenie kłamstw na temat zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i w sąsiednich regionach”. Na mocy zapisów projektu - jak wskazano w jego uzasadnieniu - „kłamstwo wołyńskie będzie tak samo ścigane i napiętnowane, jak „kłamstwo oświęcimskie”.
Zdaniem Czarnka prace nad tą propozycją zostały zablokowane „na zlecenie rządu Tuska”.
Dlatego żądamy od pana Tuska natychmiastowego wznowienia tych prac. Żądamy, żeby wydał polecenie swojemu giermkowi, panu Czarzastemu, żeby te prace mogły być kontynuowane
— żądał wiceprezes PiS.
Godne traktowanie polskich firm
Czarnek wskazał, że następnym „warunkiem brzegowym dalszej solidarności Polski wobec Ukrainy” jest „podjęcie wszelkich działań (…) zmierzających do podpisania przez Polskę i polskie firmy umów na odbudowę Ukrainy zaraz po zakończeniu wojny”.
Żądamy również wyjaśnienia, ile pieniędzy ze 185 miliardów złotych z SAFE-u brukselsko-niemieckiego będzie przeznaczone na Ukrainę. Nie chcemy słyszeć tylko, że dogadał się pan Tusk z Zełenskim - dzisiaj nie ma dogadywania się z człowiekiem, który zdradził naszą przyjaźń i lojalność sąsiadów. Dzisiaj chcemy tych informacji na stole
— podkreślił prof. Czarnek. Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość żąda „wstrzymania przekazywania tych pieniędzy z brukselsko-niemieckiego SAFE-u na Ukrainę do czasu wywiązania się przez pana Zełenskiego z tych brzegowych warunków, które dzisiaj stawiamy”.
Robert Knap/pis.org
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761767-mocne-zadania-wobec-zelenskiego-i-tuska-co-odpowiedza
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