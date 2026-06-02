To groźba? Szef Związku Ukraińców w Polsce szokuje mówiąc o prezydencie

  • Polityka
  • opublikowano:

Jeśli prezydentowi Zełenskiemu zostanie odebrany order Orła Białego, to nie przyjedzie on już nigdy do Polski – twierdzi prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka. Według lidera polskich Ukraińców narazi to nasz kraj na niebezpieczeństwo.

Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Wołodymyr Zełenski powinien stracić przyznany mu przez Andrzeja Dudę order Orła Białego. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu, która pochyli się nad takim wnioskiem. Z wypowiedzi jej członków wynika, że odznaczenie zostanie Zełenskiemu odebrane. To pokłosie skandalu z nadaniem jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska imienia „Bohaterów UPA” – formacji nacjonalistów odpowiedzialnej za masowe zbrodnie na Polakach podczas Rzezi Wołyńskiej.

Czytaj także

Zełenski nigdy nie przyjedzie do Polski”

Jeżeli prezydentowi Zełenskiemu zostanie odebrane odznaczenie Orła Białego i to będzie pierwszy raz de facto w historii działanie tego rodzaju to to spowoduje, że prezydent Zełenski nie przyjedzie do Polski nigdy

— stwierdził w radiu RMF FM Mirosław Skórka, od 2021 roku prezes Związku Ukraińców w Polsce.

Trudno sobie wyobrazić że prezydent, który został w taki sposób spoliczkowany do Polski przyjedzie. A to będzie oznaczało, że na poziomie najwyższych przedstawicieli państwa relacje zostaną ucięte w sytuacji, kiedy Ukraina jest obecnie bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa Polski

— dodał Skórka.

Polska korzysta na współpracy z Ukrainą?

Według niego ucierpią też relacje gospodarcze.

I Polsce i Ukrainie zależy, żeby współpraca gospodarcza się rozwijała. Polska bardzo dużo korzysta na współpracy z Ukrainą

— powiedział Mirosław Skórka.

łw/RMF FM

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych