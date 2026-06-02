Jeśli prezydentowi Zełenskiemu zostanie odebrany order Orła Białego, to nie przyjedzie on już nigdy do Polski – twierdzi prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka. Według lidera polskich Ukraińców narazi to nasz kraj na niebezpieczeństwo.
Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Wołodymyr Zełenski powinien stracić przyznany mu przez Andrzeja Dudę order Orła Białego. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu, która pochyli się nad takim wnioskiem. Z wypowiedzi jej członków wynika, że odznaczenie zostanie Zełenskiemu odebrane. To pokłosie skandalu z nadaniem jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska imienia „Bohaterów UPA” – formacji nacjonalistów odpowiedzialnej za masowe zbrodnie na Polakach podczas Rzezi Wołyńskiej.
„Zełenski nigdy nie przyjedzie do Polski”
Jeżeli prezydentowi Zełenskiemu zostanie odebrane odznaczenie Orła Białego i to będzie pierwszy raz de facto w historii działanie tego rodzaju to to spowoduje, że prezydent Zełenski nie przyjedzie do Polski nigdy
— stwierdził w radiu RMF FM Mirosław Skórka, od 2021 roku prezes Związku Ukraińców w Polsce.
Trudno sobie wyobrazić że prezydent, który został w taki sposób spoliczkowany do Polski przyjedzie. A to będzie oznaczało, że na poziomie najwyższych przedstawicieli państwa relacje zostaną ucięte w sytuacji, kiedy Ukraina jest obecnie bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa Polski
— dodał Skórka.
Polska korzysta na współpracy z Ukrainą?
Według niego ucierpią też relacje gospodarcze.
I Polsce i Ukrainie zależy, żeby współpraca gospodarcza się rozwijała. Polska bardzo dużo korzysta na współpracy z Ukrainą
— powiedział Mirosław Skórka.
łw/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761700-to-grozba-lider-ukraincow-w-polsce-szokuje-mowiac-o-prezydencie
