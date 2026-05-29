"Brawo Panie Prezydencie!". Poruszenie po decyzji Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki chce, aby Wołodymyr Zełenski został pozbawiony orderu Orła Białego. Stanowisko polskiej głowy państwa spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. „Brawo Panie Prezydencie!” - skwitował na przykład były premier Leszek Miller.
Prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Sprawa została w Polsce przyjęta jako kolejna potwarz i cyniczna zagrywka Kijowa.
Poseł Grzegorz Płaczek wystosował do polskiej głowy państwa oficjalny apel, żeby odebrać Zełenskeimu order Orła Białego, który otrzymał w 2023 roku z rąk Andrzeja Dudy.
Prezydent Karol Nawrocki został zapytany o haniebne działnie Wołodymyra Zełenskiego, który uhonorował zbrodniczą UPA.
Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka, który wysłał do mnie apel. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła białego, zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Jestem oburzony
— powiedział.
„Brawo Panie Prezydencie!”
Stanowisko prezydenta Nawrockiego zostało odebrane pozytywnie. Na portalu X pojawiło się mnóstwo komentarzy.
Ważne! Prezydent Ukrainy W. Zełenski straci Order Orła Białego?! Taką propozycję przedłożył nasz Prezydent Karol Nawrocki. Nie ma zgody na gloryfikowanie banderyzmu!
— napisał zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz.
Brawo Panie Prezydencie!
— pogratulował były premier Leszek Miller.
Dziękuję Panie Prezydencie Karolu Nawrocki, dziękuję Grzegorzu Płaczku
— skomentował Marcin Możdżonek z Konfederacji.
Brawo
— skwitował były minister rolnictwa Robert Telus.
Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie państwowe, przyznawane osobom o wybitnych zasługach dla Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno obywatelom Polski, jak i cudzoziemcom. Upamiętnianie formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach budzi zrozumiały sprzeciw i nie może mieć miejsca. Pamięć o ofiarach oraz szacunek dla prawdy historycznej są fundamentem dobrych relacji między narodami
— napisała poseł PiS Magdalena Filipek-Sobczak.
