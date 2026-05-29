"Brawo Panie Prezydencie!". Poruszenie po decyzji Nawrockiego

Prezydent Polski Karol Nawrocki i Prezydent Federalny Szwajcarii Guy Parmelin podczas zwiedzania kolekcji Muzeum Paderewskiego w Morges oraz wpisy z portalu X / autor: PAP/EPA/X
Prezydent Karol Nawrocki chce, aby Wołodymyr Zełenski został pozbawiony orderu Orła Białego. Stanowisko polskiej głowy państwa spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. „Brawo Panie Prezydencie!” - skwitował na przykład były premier Leszek Miller.

Prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Sprawa została w Polsce przyjęta jako kolejna potwarz i cyniczna zagrywka Kijowa.

Poseł Grzegorz Płaczek wystosował do polskiej głowy państwa oficjalny apel, żeby odebrać Zełenskeimu order Orła Białego, który otrzymał w 2023 roku z rąk Andrzeja Dudy.

Prezydent Karol Nawrocki został zapytany o haniebne działnie Wołodymyra Zełenskiego, który uhonorował zbrodniczą UPA.

Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka, który wysłał do mnie apel. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła białego, zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Jestem oburzony

— powiedział.

Brawo Panie Prezydencie!”

Stanowisko prezydenta Nawrockiego zostało odebrane pozytywnie. Na portalu X pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Ważne! Prezydent Ukrainy W. Zełenski straci Order Orła Białego?! Taką propozycję przedłożył nasz Prezydent Karol Nawrocki. Nie ma zgody na gloryfikowanie banderyzmu!

— napisał zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz.

Brawo Panie Prezydencie!

— pogratulował były premier Leszek Miller.

Dziękuję Panie Prezydencie Karolu Nawrocki, dziękuję Grzegorzu Płaczku

— skomentował Marcin Możdżonek z Konfederacji.

Brawo

— skwitował były minister rolnictwa Robert Telus.

Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie państwowe, przyznawane osobom o wybitnych zasługach dla Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno obywatelom Polski, jak i cudzoziemcom. Upamiętnianie formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach budzi zrozumiały sprzeciw i nie może mieć miejsca. Pamięć o ofiarach oraz szacunek dla prawdy historycznej są fundamentem dobrych relacji między narodami

— napisała poseł PiS Magdalena Filipek-Sobczak.

xyz/wPolityce/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

