Order Zełenskiego zostanie odebrany? Jest stanowisko PiS

  • Polityka
  • opublikowano:
Uchwała PiS ws. Zełenskiego / autor: President.gov.ua, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
Uchwała PiS ws. Zełenskiego / autor: President.gov.ua, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Komitet Polityczny PiS poparł inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego ws. odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu” - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodał, Komitet Polityczny potępia też „zastraszanie wolnych mediów i polityków PiS” przez koalicję rządzącą.

Po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS Bochenek poinformował na briefingu prasowym, że obie sprawy zostały jednogłośnie przyjęte przez Komitet Polityczny w formie uchwał.

Ostatnia, oburzająca decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu patronatu bohaterów UPA bardzo ważnej jednostce wojskowej wojsk ukraińskich jest nie do pogodzenia z polską racją stanu i godzi wprost w stosunki polsko-ukraińskie, podważając wzajemne zaufanie

— mówił Bochenek, cytując treść jednej z uchwał.

Obrona mediów

Rzecznik PiS przekazał, że druga uchwała krytykuje działania koalicji rządzącej zmierzające do „szykanowania i zastraszania wolnych, niezależnych mediów” i polityków PiS.

Komitet Polityczny PiS stanowczo potępia wszelkie działania koalicji 13 grudnia, przejawiające się w politycznym wykorzystywaniu całego aparatu państwa, w tym prokuratury, do szykanowania i zastraszania wolnych, niezależnych mediów, a także polityków Prawa i Sprawiedliwości, ich rodzin oraz osób wywodzących się z szeroko rozumianych środowisk opozycyjnych

— podkreślił.

Jego zdaniem koalicja „urządza polityczne polowania”, aby przykryć „nieudolność, zaniedbania i brak realizacji jakichkolwiek obietnic wyborczych”.

Bochenek dodał, że podczas posiedzenia zostało zatwierdzone także sprawozdanie finansowe z działalności partii za 2025 r., co - jak podkreślił - było wymogiem statutowym.

Działania Zełenskiego

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Prezydent Nawrocki w reakcji na decyzję Zełenskiego poinformował w miniony piątek, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

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Adrian Siwek/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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