Zełenski poruszył domino. Prezydenci z ważnym komunikatem!

„Otrzymujemy od mieszkańców i dziennikarzy pytania, czy w tej sytuacji miasta powinny zwrócić tytuły Miast Ratowników — w geście sprzeciwu i zwrócenia uwagi opinii międzynarodowej na to, co się stało” - czytamy we wspólnym komunikacie prezydentów Chełma (Jakub Banaszek) i Przemyśla (Wojciech Bakun). Sprawa dotyczy odznaczeń dla polskich miast od Ukrainy, w podzięce za pomoc od początku wojny z Rosją.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Ta decyzja wywołała ogromną burzę w Polsce, bo UPA to organizacja, która dokonała na Polakach ludobójstwa na Wołyniu.
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Prezydent Karol Nawrocki ocenił zachowanie Zełenskiego bardzo krytycznie. Poinformował, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu.
Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.
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Pomoc Ukrainie
W związku ze skandalicznym działaniem Zełenskiego, prezydenci: Chełma i Przemyśla opublikowali wspólny komunikat.
Pomagaliśmy z serca, bezinteresownie - nie dla medali czy orderów. Nie milkną echa złej decyzji Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”. To decyzja bolesna, szczególnie dlatego, że władze Ukrainy doskonale wiedzą, jak ważna i wrażliwa jest to kwestia dla Polaków. Ta decyzja zabolała cały Naród, ale w tych dniach największy smutek i żal odczuwają rodziny Ofiar ludobójstwa wołyńskiego, zwłaszcza Ci, którzy przeżyli tamto piekło
— czytamy we wpisie prezydentów.
Chełm i Przemyśl otrzymały odznaczenia Miast Ratowników, w ramach wdzięczności za wielką pomoc jakiej udzieliły Ukrainie.
Było to dla naszych mieszkańców wyjątkowe wyróżnienie i powód do dumy, ale takie wyróżnienia mają sens tylko wtedy, gdy stoją za nimi szczerość, prawda i wzajemny szacunek. Taka właśnie była nasza pomoc - szczera, uczciwa i bezinteresowna
— dodali włodarze.
„Zapytać Państwa o zdanie”
Prezydenci poinformowali, że w związku ze skandalem wywołanym przez Zełenskiego, otrzymują pytania od lokalnej społczeności i mediów.
Dzisiejsza gloryfikacja UPA jest zaprzeczeniem tych wartości. Jest zaprzeczeniem prawdy historycznej, uczciwości i wzajemnego szacunku między narodami. Otrzymujemy od mieszkańców i dziennikarzy pytania, czy w tej sytuacji miasta powinny zwrócić tytuły Miast Ratowników — w geście sprzeciwu i zwrócenia uwagi opinii międzynarodowej na to, co się stało
— napisali.
Banaszek i Bakun zwrócili się do mieszkańców z pytaniem, co mają robić, argumentując, iż jest to decyzja, któej nie mogą podjąć bez konsultacji z lokalnym suwerenem.
Takiej decyzji nie możemy podejmować ponad głowami mieszkańców. To nie my odpowiadamy za decyzję podjętą przez Prezydenta Ukrainy, ale naszym obowiązkiem jest zapytać Państwa o zdanie
— zakończono we wspólnym komunikacie.
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xyz/wPolityce/Fb
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761801-zelenski-poruszyl-domino-prezydenci-z-waznym-komunikatem
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