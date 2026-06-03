Zełenski poruszył domino. Prezydenci z ważnym komunikatem!

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Wołodymyr Zełenski oraz wpis Jakuba Banaszka z Facebooka / autor: PAP/EPA/Fb-Jakub Banaszek
Wołodymyr Zełenski oraz wpis Jakuba Banaszka z Facebooka / autor: PAP/EPA/Fb-Jakub Banaszek

Otrzymujemy od mieszkańców i dziennikarzy pytania, czy w tej sytuacji miasta powinny zwrócić tytuły Miast Ratowników — w geście sprzeciwu i zwrócenia uwagi opinii międzynarodowej na to, co się stało” - czytamy we wspólnym komunikacie prezydentów Chełma (Jakub Banaszek) i Przemyśla (Wojciech Bakun). Sprawa dotyczy odznaczeń dla polskich miast od Ukrainy, w podzięce za pomoc od początku wojny z Rosją.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Ta decyzja wywołała ogromną burzę w Polsce, bo UPA to organizacja, która dokonała na Polakach ludobójstwa na Wołyniu.

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Prezydent Karol Nawrocki ocenił zachowanie Zełenskiego bardzo krytycznie. Poinformował, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu.

Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

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Pomoc Ukrainie

W związku ze skandalicznym działaniem Zełenskiego, prezydenci: Chełma i Przemyśla opublikowali wspólny komunikat.

Pomagaliśmy z serca, bezinteresownie - nie dla medali czy orderów. Nie milkną echa złej decyzji Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”. To decyzja bolesna, szczególnie dlatego, że władze Ukrainy doskonale wiedzą, jak ważna i wrażliwa jest to kwestia dla Polaków. Ta decyzja zabolała cały Naród, ale w tych dniach największy smutek i żal odczuwają rodziny Ofiar ludobójstwa wołyńskiego, zwłaszcza Ci, którzy przeżyli tamto piekło

— czytamy we wpisie prezydentów.

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Chełm i Przemyśl otrzymały odznaczenia Miast Ratowników, w ramach wdzięczności za wielką pomoc jakiej udzieliły Ukrainie.

Było to dla naszych mieszkańców wyjątkowe wyróżnienie i powód do dumy, ale takie wyróżnienia mają sens tylko wtedy, gdy stoją za nimi szczerość, prawda i wzajemny szacunek. Taka właśnie była nasza pomoc - szczera, uczciwa i bezinteresowna

— dodali włodarze.

Zapytać Państwa o zdanie”

Prezydenci poinformowali, że w związku ze skandalem wywołanym przez Zełenskiego, otrzymują pytania od lokalnej społczeności i mediów.

Dzisiejsza gloryfikacja UPA jest zaprzeczeniem tych wartości. Jest zaprzeczeniem prawdy historycznej, uczciwości i wzajemnego szacunku między narodami. Otrzymujemy od mieszkańców i dziennikarzy pytania, czy w tej sytuacji miasta powinny zwrócić tytuły Miast Ratowników — w geście sprzeciwu i zwrócenia uwagi opinii międzynarodowej na to, co się stało

— napisali.

Banaszek i Bakun zwrócili się do mieszkańców z pytaniem, co mają robić, argumentując, iż jest to decyzja, któej nie mogą podjąć bez konsultacji z lokalnym suwerenem.

Takiej decyzji nie możemy podejmować ponad głowami mieszkańców. To nie my odpowiadamy za decyzję podjętą przez Prezydenta Ukrainy, ale naszym obowiązkiem jest zapytać Państwa o zdanie

— zakończono we wspólnym komunikacie.

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xyz/wPolityce/Fb

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Zespół wPolityce.pl

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