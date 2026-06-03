„Order Orła Białego to nie auto dane w leasing, które można ot tak dać i zabrać” - napisał wiceminister w koalicji 13 grudnia Andrzej Szeptycki. Wpis dotyczy stanowiska prezydenta Karola Nawrockiego, żeby odebrać odznaczenie nadane jego odpowiednikowi z Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
W ubiegłym tygodniu prezydent Zełenski nadał imię „Bohaterów UPA” elitarnemu Samodzielnemu Centrum Sił Operacji Specjalnych „Północ”.
W reakcji na tę decyzję prezydent Karol Nawrocki poinformował w miniony piątek, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.
Czytaj także
Trudno się spodziewać, aby prezydent Zełenski nie wiedział, jaką reakcję wywoła w Polsce taka decyzja. Niezależnie od tego, jak tłumaczyliby to kijowscy politycy, wciąż będzie to rzecz całkowicie nie do obrony.
Czytaj także
„Nie auto dane w leasing”
Głos ws. zabrał wiceminister w rządzie koalicji 13 grudnia.
Order Orła Białego to nie auto dane w leasing, które można ot tak dać i zabrać
— napisał Andrzej Szeptycki na portalu X.
Stanowisko Szeptyckiego nie dziwi z racji na jego ukraińskie pochodzenie.
Czytaj także
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761786-minister-poucza-prezydenta-ws-orderu-ma-ukrainskie-pochodzenie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.