Minister Tuska poucza prezydenta ws. Orderu. Sam ma ukraińskie pochodzenie!

  • Polityka
  • opublikowano:
Andrzej Szeptycki / autor: PAP/Art Service
Andrzej Szeptycki / autor: PAP/Art Service

Order Orła Białego to nie auto dane w leasing, które można ot tak dać i zabrać” - napisał wiceminister w koalicji 13 grudnia Andrzej Szeptycki. Wpis dotyczy stanowiska prezydenta Karola Nawrockiego, żeby odebrać odznaczenie nadane jego odpowiednikowi z Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

W ubiegłym tygodniu prezydent Zełenski nadał imię „Bohaterów UPA” elitarnemu Samodzielnemu Centrum Sił Operacji Specjalnych „Północ”.

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W reakcji na tę decyzję prezydent Karol Nawrocki poinformował w miniony piątek, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

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Trudno się spodziewać, aby prezydent Zełenski nie wiedział, jaką reakcję wywoła w Polsce taka decyzja. Niezależnie od tego, jak tłumaczyliby to kijowscy politycy, wciąż będzie to rzecz całkowicie nie do obrony.

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Nie auto dane w leasing”

Głos ws. zabrał wiceminister w rządzie koalicji 13 grudnia.

Order Orła Białego to nie auto dane w leasing, które można ot tak dać i zabrać

— napisał Andrzej Szeptycki na portalu X.

Stanowisko Szeptyckiego nie dziwi z racji na jego ukraińskie pochodzenie.

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xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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