„To jest więcej niż przyjaźń. Pomiędzy Ukraińcami a Polakami są więzi rodzinne nawet. Natomiast nie wolno mylić Ukraińców jako narodu z czasowo wybranym państwem ukraińskim” - wskazał poseł Marek Jakubiak na antenie telewizji wPolsce24.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Premier Donald Tusk ocenił ją jako niepokojącą, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Oburzenie wyraziło MSZ; szef MSZ Radosław Sikorski wskazał, że na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Władimir Putin. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego
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Niesmak
Marek Jakubiak ocenił na antenie Telewizji wPolsce24, że relacje pomiędzy Polakami a Ukraińcami w istocie są bardzo dobre.
To jest więcej niż przyjaźń. Pomiędzy Ukraińcami a Polakami są więzi rodzinne nawet. Natomiast nie wolno mylić Ukraińców jako narodu z czasowo wybranym państwem ukraińskim
— wskazał.
Tak naprawdę zarządzanie państwem ukraińskim przez Zełenskiego nie ma nic wspólnego z interesem tego narodu
— powiedział.
Z wielkiej „epopei”, która powstała wtedy, kiedy Rosjanie weszli w granicę państwa ukraińskiego, został w tej chwili niesmak, zawiedzione nadzieje
— zaznaczył.
Empatia
Marek Jakubiak zwrócił się także do Polaków w tej kwestii.
Kochany narodzie, nie żałuj niczego. My zachowaliśmy się, jak trzeba. My jako naród zachowaliśmy się, jak trzeba
— podkreślił.
Polityk odniósł się także do głosów, że Polska zachowała się wobec Ukrainy jak „frajerzy”.
Empatia, uczucia wyższe nie mają z logiką niczego wspólnego. W związku z tym nie ma co zestawiać logiki z uczuciami
— wskazał.
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Adrian Siwek/wPolsce24/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761731-tylko-u-nas-jakubiak-zaapelowal-do-polakow-ws-ukrainy
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