TYLKO U NAS

TYLKO U NAS: Jakubiak zaapelował do Polaków ws. Ukrainy. "Kochany narodzie..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Marek Jakubiak o Ukrainie / autor: wPolsce24
Marek Jakubiak o Ukrainie / autor: wPolsce24

To jest więcej niż przyjaźń. Pomiędzy Ukraińcami a Polakami są więzi rodzinne nawet. Natomiast nie wolno mylić Ukraińców jako narodu z czasowo wybranym państwem ukraińskim” - wskazał poseł Marek Jakubiak na antenie telewizji wPolsce24.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Premier Donald Tusk ocenił ją jako niepokojącą, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Oburzenie wyraziło MSZ; szef MSZ Radosław Sikorski wskazał, że na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Władimir Putin. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego

Czytaj także

Niesmak

Marek Jakubiak ocenił na antenie Telewizji wPolsce24, że relacje pomiędzy Polakami a Ukraińcami w istocie są bardzo dobre.

To jest więcej niż przyjaźń. Pomiędzy Ukraińcami a Polakami są więzi rodzinne nawet. Natomiast nie wolno mylić Ukraińców jako narodu z czasowo wybranym państwem ukraińskim

— wskazał.

Tak naprawdę zarządzanie państwem ukraińskim przez Zełenskiego nie ma nic wspólnego z interesem tego narodu

— powiedział.

Z wielkiej „epopei”, która powstała wtedy, kiedy Rosjanie weszli w granicę państwa ukraińskiego, został w tej chwili niesmak, zawiedzione nadzieje

— zaznaczył.

Empatia

Marek Jakubiak zwrócił się także do Polaków w tej kwestii.

Kochany narodzie, nie żałuj niczego. My zachowaliśmy się, jak trzeba. My jako naród zachowaliśmy się, jak trzeba

— podkreślił.

Polityk odniósł się także do głosów, że Polska zachowała się wobec Ukrainy jak „frajerzy”.

Empatia, uczucia wyższe nie mają z logiką niczego wspólnego. W związku z tym nie ma co zestawiać logiki z uczuciami

— wskazał.

Czytaj także

Adrian Siwek/wPolsce24/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych