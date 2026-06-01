Paweł Kowal, poseł KO, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, znany jest ze swojego zamiłowania do Ukrainy. W obliczu skandalicznej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, Kowal za swoją postawę stał się dla wielu osób obiektem krytyki, niepochlebne opinie o jego postawie wyrażali m.in. były premier Leszek Miller i europoseł Grzegorz Braun. Kowal stara się im ripostować, na co znamienny komentarz zamieścił Marek Jakubiak, poseł niezrzeszony.
Miller, Korwin, Braun. Po jednych pieniądzach
— napisał na platformie X Paweł Kowal, zapewne sugerując, że jego krytycy są w jakiś sposób powiązani z Rosją.
„Zastanów się nad swoim postępowaniem”
Nie wiem Paweł czy wiesz, jak źle mówi się o Tobie. Bardzo źle - zastanów się nad swoim postępowaniem
— zareagował na wpis Kowala poseł Marek Jakubiak.
