Internet wrze po skandalu z Szeptyckim! "Negacjonista wołyński"

Czy wiceminister Andrzej Szeptycki powinien zostać zdymisjonowany? Takie opinie pojawiają się w sieci ze strony polityków i komentatorów po dzisiejszym wywiadzie dla TOK FM, w którym wiceminister nauki zrównuje UPA z Żołnierzami Niezłomnymi, ale również przekonuje, że Polacy prezentują pewną „nadwrażliwość” wobec czerwono-czarnych barw banderowskich.
Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z Jackiem Żakowskim relatywizował Rzeź Wołyńską i próbował usprawiedliwiać UPA, twierdząc, że formacja ta walczyła przede wszystkim z Sowietami. Rzecz w tym, że wymordowała co najmniej trzykrotnie więcej Polaków niż Sowietów.
To byli tacy trochę - ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa - ukraińscy Żołnierze Niezłomni
— mówił o UPA Szeptycki w TOK FM.
W tym samym wywiadzie padła także inna skandaliczna wypowiedź wiceministra.
My [Ukraińcy, ponieważ Szeptycki mówi publicznie o swoim pochodzeniu - jj] właściwie w Polsce się dowiedzieliśmy pierwszy raz o tym, że a była jakaś UPA, OUN-B i jak one są w Polsce kojarzone. Nam się te kolory podobały, takie kolory narodowe. No chcieliśmy, żeby było ładnie. Więc to dosyć dobrze pokazuje z jednej strony no niski stan wiedzy historycznej tych czy innych, nie wiem czy w Polsce jest lepiej, a z drugiej strony dużą wrażliwość, nadwrażliwość niektórzy powiedzą, strony polskiej
— mówił polityk Polski 2050.
Szeptycki do dymisji?
Oba fragmenty rozmowy były szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Poniżej kilka wpisów, w których politycy opozycji i komentatorzy domagają się dymisji Andrzeja Szeptyckiego.
To jest niepojęte co oni wygadują! Przedstawiciel rządu, podobno polskiego…
— napisała Olga Semeniuk-Patkowska, poseł PiS.
Donald Tusk stawia na równi Zełeńskiego nadającego jednostce wojskowej imię „Bohaterów UPA” i Nawrockiego, który słusznie, ostro zareagował. Radosław Sikorski śmieszkuje z tematu. Wiceminister Szeptycki porównuje ludobójcze UPA z polskim podziemiem. Rozmawiam z liberalną światopoglądowo częścią znajomych i rodziny z jeleniogórskiego. Część jest naprawdę ostro wk…..na, bo większość z nas od dziecka słuchała rodzinnych opowieści o banderowcach i ich „wyczynach”. KO na kursie i ścieżce do trwałego zanurkowania poniżej 30 proc.
— skomentował Robert Winnicki, były poseł Konfederacji.
Pragnę przypomnieć, że to jest minister obecnego rządu, który tutaj nam się wprost przedstawia jako negacjonista wołyński. Zginęło ponad 100 tys. Polaków, często zostali oni zamordowani w bestialski sposób, a p. Min. Szeptycki próbuje nas przekonywać, że w zasadzie to nic się nie stało - skandal, to mało powiedziane
— ocenił internauta Rafał Dudkiewicz.
Nie rozumiem, dlaczego nie ma presji politycznej i medialnej, przynajmniej po umownej „prawej” stronie, aby ten reprezentant ukraińskiej narracji został zdymisjonowany
— podkreślił historyk Krzysztof Kloc.
Wiceminister Szeptycki wpierw porównywał UPA do AK, a następnie do żołnierzy niezłomnych. I mimo to dalej jest wiceministrem
— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761925-internet-wrze-po-skandalu-z-szeptyckim-negacjonista-wolynski
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