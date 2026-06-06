Okazuje się, że skandaliczne słowa wiceministra Andrzeja Szeptyckiego były wstanie wywołać oburzenie również w obozie politycznym Koalicji 13 Grudnia. Na jego słowa o Ukraińskiej Powstańczej Armii zareagowała posłanka KO Alicja Łepkowska-Gołaś.
Andrzej Szeptycki, obecny wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, w następujący sposób określił na antenie radia TOK FM działania Ukraińskiej Powstańczej Armii, która odpowiada za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na Polakach:
UPA to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o Zbrodni Wołyńskiej, walczyła o niepodległość Ukrainy. (…) To byli tacy trochę - ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa - ukraińscy żołnierze niezłomni
— mówił.
Oburzenie posłanki
Na antenie tego samego radia dzień po słowach Szeptyckiego głos zabrała Alicja Łepkowska-Gołaś, która reprezentuje w Sejmie Koalicję Obywatelską.
Porównywanie Żołnierzy Wyklętych do UPA dyskwalifikuje kogokolwiek z życia publicznego. Pan Andrzej Szeptycki przekroczył granicę. Dlatego wyraziłam swoje oburzenie w programie na antenie TOK FM. W przyszłości nie wezmę udziału w żadnej audycji z jego udziałem
— napisała.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762063-to-zachwieje-koalicja-tuska-poslanka-ko-uderza-w-szeptyckiego
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