Zełenski i UPA. Tak zmieniły się nastroje Polaków! SONDAŻ

Jak wynika z opublikowanego dziś sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”, 51,9 proc. Polaków uważa, że upamiętnienie UPA przez Wołodymyra Zełenskiego przełożyło się na pogorszenie ich stosunku do Ukrainy i jej obywateli. Przeciwne zdanie ma jedynie 4,5 proc. badanych. Z kolei neutralnie opowiada się 31,9 proc. ankietowanych, a 11,7 proc. respondentów nie ma opinii w tej sprawie.
Sondaż SW Research dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, jaki jest stosunek Polaków do ostatniej decyzji prezydenta Ukrainy. Chodzi o nadanie imienia „Bohaterów UPA” Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” — gest prezydenta Ukrainy z maja, który w Polsce wywołał silne emocje i odnowił historyczne rany, które nigdy tak naprawdę się nie zabliźniły.
Uczestników badania, które zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 czerwca 2026 r. i objęło grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia, zapytano, czy uhonorowanie UPA rzutuje na ich ocenę Ukrainy i jej obywateli.
Polakom nie podoba się decyzja Zełenskiego
Ponad połowa respondentów (51,9 proc.) uznała, że ich nastawienie do Ukrainy i Ukraińców stało się bardziej negatywne. Prawie jedna trzecia badanych (31,9 proc.) twierdzi, że ich opinia pozostała bez zmian, a niewielka grupa (4,5 proc.) ocenia decyzję Zełenskiego jako wpływającą pozytywnie na ich stosunek do Ukrainy. Z kolei 11,7 proc. osób biorących udział w sondażu nie zajęło żadnego stanowiska.
Decyzja Wołodymyra Zełenskiego negatywnie wpłynęła na sposób postrzegania Ukrainy i Ukraińców częściej w przypadku mężczyzn (59 proc.) niż kobiet (46 proc.). Ze względu na wiek gorszy stosunek do Ukrainy i jej obywateli najczęściej deklarują osoby do 24 roku życia (56 proc.). Takie zdanie podziela blisko sześciu na dziesięciu badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (57 proc.) i prawie tyle samo respondentów (58 proc.) o dochodach nie wyższych niż 3000 zł netto. Częściej niż pozostali z taką opinią zgadzają się respondenci z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (63 proc.)
— tak o wynikach badań mówiła senior project manager w SW Research Justyna Sobczak w rozmowie z „Rz”.
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rp.pl/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762372-zelenski-i-upa-tak-zmienily-sie-nastroje-polakow-sondaz
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