Nie można mówić o UPA i Zełenskim? Stanowski mocno

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X
Krzysztof Stanowski starł się z Rafałem Madajczakiem. Powodem był materiał Roberta Mazurka z Kanału Zero dot. decyzji Wołodymyra Zełenskiego o uhonorowaniu zbrodniarzy z Ukraińskiej Armii Powstańczej.

Na Kanale Zero pojawił się komentarz autorstwa Roberta Mazurka, który dotyczył decyzji prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, który nadaje imię „Bohaterów UPA” jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Chodzi o Samodzielny Centrum Operacji Specjalnych „Północ”.

Materiał Kanału Zero nosi tytuł:

Mazurek: Zełenski czci „bohaterów UPA”.

A na miniaturce ilustrującej komentarz Roberta Mazurka widnieje napis:

Ukraina pluje nam w twarz.

Wpis Madajaczaka

Sprawa zbulwersowała Rafała Madajaczaka – dziennikarza, który do września 2025 roku był redaktorem naczelnym gazeta.pl.

Dobrą rob… Kliki na nakręcaniu złych emocji to miały być te stare, a nie te nowe, lepsze media. Gównowacenie na pełnej

– napisał dziennikarz.

Na jego wpis zareagował Krzysztof Stanowski – redaktor naczelny skrytykowanego przez Madajczaka medium. Przypomniał mu o jego przeszłości w serwisie należącym do Agory.

Nie jest problemem to co dzieje się na Ukrainie w sprawie UPA, problemem jest to, że Polacy mogą się o tym dowiedzieć. Zgaduję, że gdyby red. Madajczak dalej zarządzał główną stroną Gazeta.pl, to by się stamtąd nie dowiedzieli. No cóż, zapraszam wszystkich do nas

– czytamy we wpisie Stanowskiego.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

