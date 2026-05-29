Nie można mówić o UPA i Zełenskim? Stanowski mocno

Krzysztof Stanowski starł się z Rafałem Madajczakiem. Powodem był materiał Roberta Mazurka z Kanału Zero dot. decyzji Wołodymyra Zełenskiego o uhonorowaniu zbrodniarzy z Ukraińskiej Armii Powstańczej.
Na Kanale Zero pojawił się komentarz autorstwa Roberta Mazurka, który dotyczył decyzji prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, który nadaje imię „Bohaterów UPA” jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Chodzi o Samodzielny Centrum Operacji Specjalnych „Północ”.
Materiał Kanału Zero nosi tytuł:
Mazurek: Zełenski czci „bohaterów UPA”.
A na miniaturce ilustrującej komentarz Roberta Mazurka widnieje napis:
Ukraina pluje nam w twarz.
Wpis Madajaczaka
Sprawa zbulwersowała Rafała Madajaczaka – dziennikarza, który do września 2025 roku był redaktorem naczelnym gazeta.pl.
Dobrą rob… Kliki na nakręcaniu złych emocji to miały być te stare, a nie te nowe, lepsze media. Gównowacenie na pełnej
– napisał dziennikarz.
Na jego wpis zareagował Krzysztof Stanowski – redaktor naczelny skrytykowanego przez Madajczaka medium. Przypomniał mu o jego przeszłości w serwisie należącym do Agory.
Nie jest problemem to co dzieje się na Ukrainie w sprawie UPA, problemem jest to, że Polacy mogą się o tym dowiedzieć. Zgaduję, że gdyby red. Madajczak dalej zarządzał główną stroną Gazeta.pl, to by się stamtąd nie dowiedzieli. No cóż, zapraszam wszystkich do nas
– czytamy we wpisie Stanowskiego.
