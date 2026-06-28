Czy ktoś chciał otruć Nawrockiego? Padł ważny apel

  • Polityka
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Karol Nawrocki podczas kampanii wyborczej / autor: Fratria
Karol Nawrocki podczas kampanii wyborczej / autor: Fratria

Czy podczas kampanii prezydenckiej doszło do próby otrucia Karola Nawrockiego? Sensacyjne relacje ujawnione w książce prof. Andrzeja Nowaka wywołały lawinę pytań i komentarzy. Teraz głos zabrał były doradca prezydenta Andrzeja Dudy i były pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. „Bez wątpienia to zdarzenie powinno zostać zbadane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski, a wnioski muszą wyciągnąć wszyscy - od polityków po społeczeństwo” - stwierdził Stanisław Żaryn.

Sensacyjny fragment książki

Czy w czasie kampanii prezydenckiej podjęto próbę otrucia Karola Nawrockiego? Ten sensacyjny wątek pojawia się w książce, wywiadzie-rzeka z prezydentem RP, który przeprowadza prof. Andrzej Nowak. Dotyczy on zdarzenia w Ząbkowicach Śląskich i nagłego załamania zdrowotnego ówczesnego kandydata na najwyższy urząd w państwie.

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Głos na temat tej sytuacji zabrał teraz także Stanisław Żaryn, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy i były pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Sensacyjnie brzmią wspomnienia Prezydenta Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej cytowane dziś w mediach. Nie sposób teraz przesądzać z czym mieliśmy do czynienia. Rysować można różne scenariusze - od trywialnych jak nagła reakcja zmęczonego organizmu, poprzez hipotezę o nadmiernej reakcji np. na nikotynę czy celowe podanie Karolowi Nawrockiemu zbyt dużej dawki nikotyny, aż po scenariusz podania mu jakiejś toksyny w celu podtrucia lub zatrucia

— napisał w serwisie X.

Brakuje danych, by przesądzić. Ale pewne jest jedno - gdyby opisana sytuacja doprowadziła do śmierci albo choćby zdarzyła się w miejscu publicznym lub została upubliczniona - doszłoby do dramatycznej destabilizacji Polski. Wiadomo, że sytuacja jeszcze mocniej spolaryzowałaby Polaków. W przypadku pojawienia się zdjęć i filmów z tego wydarzenia pojawiałyby się głosy, że Nawrocki nie może być Prezydentem bo jest narkomanem, a z drugiej strony oskarżenia o próbę zabicia przyszłego Prezydenta

— dodał.

Jak zauważył, „stopień radykalizacji i emocji wystrzeliłby bardzo dramatycznie, wpływając na funkcjonowanie państwa”.

Mogłoby się to skończyć brakiem wyborów, zamieszkami i ogromnymi zagrożeniami dla RP. To również mogłoby być celem sprawców, jeśli mówimy o scenariuszu celowego podania Nawrockiemu jakiejś substancji

— wskazał.

Mamy za mało danych do stwierdzenia, co stało się w opisywanej sytuacji. Ale bez wątpienia to zdarzenie powinno zostać zbadane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski, a wnioski muszą wyciągnąć wszyscy - od polityków po społeczeństwo. Kolejny raz okazuje się, że polaryzacja społeczeństwa, wprowadzenie nienawiści jako metody walki politycznej oraz brutalności w dyskursie stanowi czynnik gigantycznego ryzyka dla konkretnych osób i państwa

— stwierdził Stanisław Żaryn.

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olnk/X/wPolityce.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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