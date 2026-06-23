Politycy PSL wściekli na Arłukowicza! Zaskakujący powód

  • Polityka
  • opublikowano:
Bartosz Arłukowicz/logo PSL / autor: Fratria
Bartosz Arłukowicz/logo PSL / autor: Fratria

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz, a z zawodu lekarz, bardzo zaangażował się w publiczną obronę swojej partii w sprawie afery związanej z działalnością młodego lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka oraz istnieniem „saloniku VIP” dla polityków KO i ich rodzin w Szpitalu Południowym. Jeden z dziennikarzy podał, że ta działalność ma irytować… polityków PSL. Powód tej sytuacji jest zaskakujący.

Bartosz Arłukowicz podczas występów w programach telewizyjnych, a także w mediach społecznościowych, bardzo stara się bronić swojej partii w związku z bardzo poważnym problemem wizerunkowym związanym z aferą w Szpitalu Południowym. Co więcej, dziś już wyszło na jaw, że wykorzystywanie przez polityków KO kontaktów politycznych po to, by być potraktowanym lepiej niż inni pacjenci w szpitalu, miało miejsce nie tylko w Szpitalu Południowym. Tak było także w Żywcu, gdzie posłanka KO Małgorzata Pępek została przyjęta na badanie poza kolejką. Wcześniej media pisały także o przypadku senatora KO Tomasza Lenza, a konkretnie jego syna, przyjętego bez odpowiedniej dokumentacji i z generalnym naruszeniem procedur na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.

Zaczyna irytować koalicjantów z PSL”

Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak na X wskazał, że działalność Arłukowicza zaczyna irytować… PSL, ponieważ do mediów może zacząć docierać więcej informacji na temat nieprawidłowości w szpitalach, gdzie ważne funkcje pełnią działacze ludowców.

Piszą mi tu ludzie zorientowani w temacie że nadaktywność Bartosza „Wściekły Pies” Arłukowicza zaczyna irytować koalicjantów z PSL, bo im bardziej on szczuje na dziennikarzy i lekarzy, tym więcej informacji płynie do mediów o nieprawidłowościach w szpitalach powiązanych z ludźmi PSL. Popcorn dla Pana Posła

— napisał na X Jadczak.

Czytaj także

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych