Politycy PSL wściekli na Arłukowicza! Zaskakujący powód

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz, a z zawodu lekarz, bardzo zaangażował się w publiczną obronę swojej partii w sprawie afery związanej z działalnością młodego lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka oraz istnieniem „saloniku VIP” dla polityków KO i ich rodzin w Szpitalu Południowym. Jeden z dziennikarzy podał, że ta działalność ma irytować… polityków PSL. Powód tej sytuacji jest zaskakujący.
Bartosz Arłukowicz podczas występów w programach telewizyjnych, a także w mediach społecznościowych, bardzo stara się bronić swojej partii w związku z bardzo poważnym problemem wizerunkowym związanym z aferą w Szpitalu Południowym. Co więcej, dziś już wyszło na jaw, że wykorzystywanie przez polityków KO kontaktów politycznych po to, by być potraktowanym lepiej niż inni pacjenci w szpitalu, miało miejsce nie tylko w Szpitalu Południowym. Tak było także w Żywcu, gdzie posłanka KO Małgorzata Pępek została przyjęta na badanie poza kolejką. Wcześniej media pisały także o przypadku senatora KO Tomasza Lenza, a konkretnie jego syna, przyjętego bez odpowiedniej dokumentacji i z generalnym naruszeniem procedur na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.
„Zaczyna irytować koalicjantów z PSL”
Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak na X wskazał, że działalność Arłukowicza zaczyna irytować… PSL, ponieważ do mediów może zacząć docierać więcej informacji na temat nieprawidłowości w szpitalach, gdzie ważne funkcje pełnią działacze ludowców.
Piszą mi tu ludzie zorientowani w temacie że nadaktywność Bartosza „Wściekły Pies” Arłukowicza zaczyna irytować koalicjantów z PSL, bo im bardziej on szczuje na dziennikarzy i lekarzy, tym więcej informacji płynie do mediów o nieprawidłowościach w szpitalach powiązanych z ludźmi PSL. Popcorn dla Pana Posła
— napisał na X Jadczak.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763348-politycy-psl-wsciekli-na-arlukowicza-zaskakujacy-powod
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