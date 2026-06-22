Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chciał uderzyć w prezydenta RP Karola Nawrockiego, a przy okazji dostarczył argumentów swoim krytykom. Wspominając o prezencie otrzymanym od polskiego przywódcy, nie tylko potwierdził, że od początku znał stanowisko Polski wobec zbrodni wołyńskiej i kultu UPA, ale też naraził się na zarzut mijania z prawdą. „Zełenski kłamie nawet w tak drobnej sprawie” - stwierdził w serwisie X dziennikarz Jan Pawlicki, zwracając uwagę na istotny szczegół.
Zełenski o prezencie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarża prezydenta RP Karola Nawrockiego o eskalację w kwestii odebrania Orderu Orła Białego. W wywiadzie telewizyjnym wspomniał o pewnym prezencie, który otrzymał od Nawrockiego podczas ich pierwszego spotkania w grudniu 2025 roku. Przez tę historię Zełenski „potknął się” na dwa sposoby.
Przyjechałem do niego, a jego prezentem dla mnie przy powitaniu była książka o tragedii wołyńskiej. Nigdy o tym nie mówiłem. Nie mówiłem o tym ludziom. Spokojnie z tym żyłem. Teraz mówię o tym otwarcie, ponieważ podejmuje działania, które uważam za niewłaściwe
— powiedział prezydent Ukrainy w wywiadzie dla stacji telewizyjnej TSN.
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„Kłamie nawet w tak drobnej sprawie”
W czym więc problem?
1. Sam Zełenski dał zatem jasny dowód na to, że doskonale wiedział o podejściu Polski do UPA, dostał przecież od prezydenta RP książkę w temacie zbrodni tej formacji, a i tak postawił na gloryfikację tej zbrodniczej formacji.
2. Lecz to nie wszystko. Dziennikarz Jan Pawlicki celnie zwrócił uwagę w mediach społecznościowych, że „Informacja o wręczeniu mu przez Karola Nawrockiego książki ‘Dokumenty Zbrodni Wołyńskiej’ (dwutomowe wydawnictwo IPN) podczas wizyty 19 grudnia 2025 r. w Warszawie trafiła do publicznej wiadomości natychmiast – jeszcze tego samego dnia”.
Zełenski kłamie nawet w tak drobnej sprawie
— wypunktował Pawlicki. Sami o tym prezencie wspominaliśmy na portalu wPolityce.pl w relacji z wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i pierwszym jego spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim 19 grudnia 2025 roku.
Także tak
— spuentował również dziennikarz.
Prezent ten - dwutomowa publikacja IPN „Dokumenty zbrodni wołyńskiej” - jest doskonale widoczna na oficjalnych zdjęciach z ówczesnego spotkania prezydentów.
Tło sporu
Przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię „Bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych w swym kraju. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki. Dwa tygodnie temu Kapituła Orderu Orła Białego na prośbę prezydenta debatowała nad odebraniem odznaczenia Zełenskiemu i przedstawiła Nawrockiemu opinię w tej sprawie.
W ostatni piątek prezydent RP Karol Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”. Zełenski odesłał więc Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu… pocztą.
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olnk/X/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763224-klamie-nawet-w-tak-drobnej-sprawie-zelenski-przylapany
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