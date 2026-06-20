Konfliktu polsko-ukraińskiego, który wybuchł po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”, można było uniknąć. Czy władze w Kijowie zdawały sobie sprawę z tego, że ta decyzja zaboli Polskę? Z całą pewnością. Wołodymyr Zelenski miał jednak zlekceważyć ostrzeżenia używając skandalicznych słów w stosunku do Polski i Polaków.
Zełenski bez Orderu Orła Białego
Dzisiaj prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”.
W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
Prezydent Nawrocki decyzję ogłosił wczoraj. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że ta decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Dodał, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.
Bojke w swoim komentarzu do całej sytuacji przytoczyła słowa byłego deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy. Ihor Mosiychuk zdradził, że kiedy przychodzono do Zełenskiego i ostrzegano go, że decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA” może „rozdrażnić Polaków”, to Zełenski miał powiedzieć, że „piep…ć Polskę i Polaków”.
To miałoby pokazywać jego nastawienie do naszego kraju
— powiedziała Bojke.
kk/X/PAP/wPolityce
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