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Jednostka "Bohaterów UPA"? Zełenskiego ostrzegano. Miał powiedzieć: "Pie...ć Polskę i Polaków"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Konfliktu polsko-ukraińskiego, który wybuchł po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”, można było uniknąć. Czy władze w Kijowie zdawały sobie sprawę z tego, że ta decyzja zaboli Polskę? Z całą pewnością. Wołodymyr Zelenski miał jednak zlekceważyć ostrzeżenia używając skandalicznych słów w stosunku do Polski i Polaków.

Zełenski bez Orderu Orła Białego

Dzisiaj prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”.

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

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Prezydent Nawrocki decyzję ogłosił wczoraj. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że ta decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Dodał, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

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Bojke w swoim komentarzu do całej sytuacji przytoczyła słowa byłego deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy. Ihor Mosiychuk zdradził, że kiedy przychodzono do Zełenskiego i ostrzegano go, że decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA” może „rozdrażnić Polaków”, to Zełenski miał powiedzieć, że „piep…ć Polskę i Polaków”.

To miałoby pokazywać jego nastawienie do naszego kraju

— powiedziała Bojke.

kk/X/PAP/wPolityce

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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