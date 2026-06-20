W taki sposób Zełenski potraktował Order Orła Białego!

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie na platformie X odniósł się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Zełenski do wpisu dodał zdjęcie zwracanego orderu, który do Polski został wysłany… w zwykłym kartonie pocztą.
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Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
Zełenski poinformował, że Order Orła Białego został odesłany do Polski. Do wpisu dodał zdjęcie zwracanego orderu, który do Polski został wysłany… w zwykłym kartonie pocztą. Prezydent Ukrainy nie omieszkał przy okazji uderzyć w Polaków.
Jeśli uznaje się, że ten szczególny symbol może pozostać przy Katarzynie II, Benito Mussolinim i Gerhardzie Schröderze, to my na Ukrainie nie będziemy się z tym spierać
— dodał.
Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono. Dziś odesłałem Order panu prezydentowi Polski”
— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.
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kk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763143-w-taki-sposob-zelenski-potraktowal-order-orla-bialego
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