W taki sposób Zełenski potraktował Order Orła Białego!

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie na platformie X odniósł się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Zełenski do wpisu dodał zdjęcie zwracanego orderu, który do Polski został wysłany… w zwykłym kartonie pocztą.

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Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Zełenski poinformował, że Order Orła Białego został odesłany do Polski. Do wpisu dodał zdjęcie zwracanego orderu, który do Polski został wysłany… w zwykłym kartonie pocztą. Prezydent Ukrainy nie omieszkał przy okazji uderzyć w Polaków.

Jeśli uznaje się, że ten szczególny symbol może pozostać przy Katarzynie II, Benito Mussolinim i Gerhardzie Schröderze, to my na Ukrainie nie będziemy się z tym spierać

— dodał.

Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono. Dziś odesłałem Order panu prezydentowi Polski”

— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.

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kk/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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