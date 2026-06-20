Prezydent Nawrocki jednoznacznie o Zełenskim! "Próg bólu został przekroczony, dlatego..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego” - poinformował prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego zabrał głos na temat decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Prezydent podkreślił, że prezydent musi nieść odpowiedzialność za to, co było, za to, co jest dzisiaj i co będzie w przyszłości.

Prezydent też jest od tego, żeby mówić głosem tych, których już nie ma i którzy nie mogą przemawiać

— zaznaczył.

To jest zobowiązanie, wobec którego staje prezydent każdego państwa. A przy naszej wspólnocie, która ma 1000 lat, jest szczególne

— dodał.

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Próg bólu

Prezydent podkreślił, że przekroczony został „próg bólu”.

Wiemy, czym jest wojna. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie

— wskazał.

Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników

— mówił.

I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego

— podkreślił.

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Decyzja prezydenta

Prezydent Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Jednocześnie podkreślił, że ta decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Dodał, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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