Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego ws. odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wywołała żywiołową dyskusję. Ukraińcy biorą stronę swojego prezydenta, z kolei w Polsce znajdują się tacy, którzy uderzają w naszą głowę państwa. „Z decyzją PKN można się nie zgadzać. Pisałam: nie rozwiązuje żadnego problemu, tworzy nowe, to nie jest polityka historyczna. Ale to jest prezydent Polski. Ukraińscy ministrowie, dziennikarze na zewnątrz bronią własnego, polscy - prezentują satysfakcję, bo rusek się odezwał” - podsumowała publicystka „Rzeczpospolitej” Estera Flieger.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oświadczył bowiem, że zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym został odznaczony w ubiegłym roku. Wcześniej szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha zapowiedział, że zwróci swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczony mu w październiku 2022 roku.
„Po prostu dramat”
Do sprawy odniosła się publicystka „Rzeczpospolitej”. Estera Flieger zwróciła uwagę na konsolidację Ukraińców wokół swoich władz. Z kolei część Polaków atakuje prezydenta Nawrockiego…
Z decyzją PKN można się nie zgadzać. Pisałam: nie rozwiązuje żadnego problemu, tworzy nowe, to nie jest polityka historyczna. Ale to jest prezydent Polski. Ukraińscy ministrowie, dziennikarze na zewnątrz bronią własnego, polscy - prezentują satysfakcję, bo rusek się odezwał
— czytamy we wpisie na portalu X.
Pokazała również przykład Radosława Sikorskiego, który podał dalej wpis byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa.
Pierwsi do mówienia, co ma służyć Rosji podają wpisy rosyjskiego chlejusa. Szef dyplomacji - to się w głowie nie mieści
— dodała.
„To jest po prostu dramat”
Uaktywnił się także Marcin Kierwiński.
To samo zrobił Marcin Kierwiński oraz najbliżsi z otoczenia Donalda Tuska.
Szef MSWiA. „Kancelaria premiera podała dalej”. Dramat. To jest po prostu dramat
— stwierdziła Flieger.
xyz/wPolityce/X
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