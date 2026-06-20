Ukraiński dziennikarz ośmieszył ludzi Zełenskiego! "Zrezygnujcie z polskich pieniędzy"

  • Polityka
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Wołodymyr Zełenski oraz wpis Myroslava Oleshko z portalu X / autor: PAP/EPA/X
Wołodymyr Zełenski oraz wpis Myroslava Oleshko z portalu X / autor: PAP/EPA/X

Widzę szaloną oburzenie ukraińskich polityków z powodu działań Polski. Proponuję w odpowiedzi na zdradzieckie działania polskie zrezygnować z polskich pieniędzy, polskich głosowań, wsparcia wojskowego, logistycznego hubu, zwrócić 20 000 terminali Starlink i zwrócić środki za opłaconą taryfę przez 4 lata. Polacy mają poczuć gniew ukraińskich polityków-państwowców!” - czytamy we wpisie ukraińskiego blogera i dziennikarza Myroslava Oleshko na portalu X, odnoszącego się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Urażona duma? Arogancja? A może polityczna gra obliczona na wywołanie emocji? Dwaj bliscy współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego ostro zareagowali na decyzję prezydenta RP Karola Nawrockiego o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego.

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Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oświadczył bowiem, że zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym został odznaczony w ubiegłym roku. Wcześniej szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha zapowiedział, że zwróci swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczony mu w październiku 2022 roku.

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Zrezygnować z polskich pieniędzy”

Do sprawy odniósł się znany z krytyki władz Kijowa ukraiński bloger Myroslav Oleshko. Na portalu X przedstawia się jako „bloger, którego Zełenski chce umieścić w areszcie tymczasowym na 8 lat za krytykowanie rządu”.

Widzę szaloną oburzenie ukraińskich polityków z powodu działań Polski. Proponuję w odpowiedzi na zdradzieckie działania polskie zrezygnować z polskich pieniędzy, polskich głosowań, wsparcia wojskowego, logistycznego hubu, zwrócić 20 000 terminali Starlink i zwrócić środki za opłaconą taryfę przez 4 lata. Polacy mają poczuć gniew ukraińskich polityków-państwowców!

— czytamy we wpisie na portalu X.

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xyz/wPolityce/X

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Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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