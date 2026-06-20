„Widzę szaloną oburzenie ukraińskich polityków z powodu działań Polski. Proponuję w odpowiedzi na zdradzieckie działania polskie zrezygnować z polskich pieniędzy, polskich głosowań, wsparcia wojskowego, logistycznego hubu, zwrócić 20 000 terminali Starlink i zwrócić środki za opłaconą taryfę przez 4 lata. Polacy mają poczuć gniew ukraińskich polityków-państwowców!” - czytamy we wpisie ukraińskiego blogera i dziennikarza Myroslava Oleshko na portalu X, odnoszącego się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Urażona duma? Arogancja? A może polityczna gra obliczona na wywołanie emocji? Dwaj bliscy współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego ostro zareagowali na decyzję prezydenta RP Karola Nawrockiego o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego.
Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oświadczył bowiem, że zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym został odznaczony w ubiegłym roku. Wcześniej szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha zapowiedział, że zwróci swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczony mu w październiku 2022 roku.
„Zrezygnować z polskich pieniędzy”
Do sprawy odniósł się znany z krytyki władz Kijowa ukraiński bloger Myroslav Oleshko. Na portalu X przedstawia się jako „bloger, którego Zełenski chce umieścić w areszcie tymczasowym na 8 lat za krytykowanie rządu”.
Widzę szaloną oburzenie ukraińskich polityków z powodu działań Polski. Proponuję w odpowiedzi na zdradzieckie działania polskie zrezygnować z polskich pieniędzy, polskich głosowań, wsparcia wojskowego, logistycznego hubu, zwrócić 20 000 terminali Starlink i zwrócić środki za opłaconą taryfę przez 4 lata. Polacy mają poczuć gniew ukraińskich polityków-państwowców!
— czytamy we wpisie na portalu X.
xyz/wPolityce/X
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