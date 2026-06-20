TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Zełenski bez Orderu Orła Białego. „Etyczny policzek wymierzony w imieniu państwa polskiego”

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS
Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

„Bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki zrobił tę pauzę między zapowiedzią a działaniem. Zełenski dostał szansę na rozmowy. Rozmowy jakieś były, ale nic to nie dało” - zaznaczył publicysta tygodnika „Sieci” Jerzy Szmit w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej”, Aleksandra Jakubowska, publicystka Telewizji wPolsce24 oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA” podjął decyzję o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

W nagraniu zamieszczonym wczoraj…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych