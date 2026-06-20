„Bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki zrobił tę pauzę między zapowiedzią a działaniem. Zełenski dostał szansę na rozmowy. Rozmowy jakieś były, ale nic to nie dało” - zaznaczył publicysta tygodnika „Sieci” Jerzy Szmit w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej”, Aleksandra Jakubowska, publicystka Telewizji wPolsce24 oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA” podjął decyzję o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
W nagraniu zamieszczonym wczoraj…
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