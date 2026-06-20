Prezydent Nawrocki odebrał mu order. Jest odpowiedź Zełenskiego!

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Wołodymyr Zełenski przemawia podczas spotkania z prezydentem Hondurasu Nasrym Asfurą w Kijowie na Ukrainie / autor: PAP/EPA
Wołodymyr Zełenski przemawia podczas spotkania z prezydentem Hondurasu Nasrym Asfurą w Kijowie na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

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Politycy KO starają się wykorzystać opinie byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który odniósł się do informacji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Najpierw z prezydenta Polski kpił szef MSZ Radosław Sikorski, teraz w jego ślady poszedł wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Obydwaj politycy KO woleliby jednak zapomnieć o nie tak dawnej przeszłości. Przypomniał ją historyk i były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz cytując dokumenty z czasów, gdy Miedwiediew był dla Sikorskiego szczególnym autorytetem, a zabiegi rosyjskiego notabla wskazaniem dla polskiej dyplomacji.

Z kolei według badania Res Futura Data House, aż 74 proc. komentarzy i wpisów w polskiej przestrzeni mediów społecznościowych wyraziło aprobatę względem działań zwierzchnika polskich Sił Zbrojnych.

Z powrotem do Prezydenta Polski”

Zełenski poinformował, że Order Orła Białego został odesłany do Polski.

Dziś odesłałem Order z powrotem do Prezydenta Polski

— czytamy we wpisie na portalu X.

Prezydent Ukrainy nie omieszkał przy okazji uderzyć w Polaków.

Jeśli uznaje się, że ten szczególny symbol może pozostać przy Katarzynie II, Benito Mussolinim i Gerhardzie Schröderze, to my na Ukrainie nie będziemy się z tym spierać

— dodał.

Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono. Dziś odesłałem Order panu prezydentowi Polski”

— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.

Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył - odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji.

Ukraina nigdy nie zapomina o solidarności i wie, że współpraca między krajami i narodami w naszym regionie jest jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa i dla Ukraińców i dla każdego sąsiedniego państwa

— oświadczył Zełenski.

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