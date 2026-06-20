Prezydent Nawrocki odebrał mu order. Jest odpowiedź Zełenskiego!

Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
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Politycy KO starają się wykorzystać opinie byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który odniósł się do informacji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Najpierw z prezydenta Polski kpił szef MSZ Radosław Sikorski, teraz w jego ślady poszedł wiceszef MON Cezary Tomczyk.
Obydwaj politycy KO woleliby jednak zapomnieć o nie tak dawnej przeszłości. Przypomniał ją historyk i były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz cytując dokumenty z czasów, gdy Miedwiediew był dla Sikorskiego szczególnym autorytetem, a zabiegi rosyjskiego notabla wskazaniem dla polskiej dyplomacji.
Z kolei według badania Res Futura Data House, aż 74 proc. komentarzy i wpisów w polskiej przestrzeni mediów społecznościowych wyraziło aprobatę względem działań zwierzchnika polskich Sił Zbrojnych.
„Z powrotem do Prezydenta Polski”
Zełenski poinformował, że Order Orła Białego został odesłany do Polski.
Dziś odesłałem Order z powrotem do Prezydenta Polski
— czytamy we wpisie na portalu X.
Prezydent Ukrainy nie omieszkał przy okazji uderzyć w Polaków.
Jeśli uznaje się, że ten szczególny symbol może pozostać przy Katarzynie II, Benito Mussolinim i Gerhardzie Schröderze, to my na Ukrainie nie będziemy się z tym spierać
— dodał.
Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono. Dziś odesłałem Order panu prezydentowi Polski”
— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.
Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył - odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji.
Ukraina nigdy nie zapomina o solidarności i wie, że współpraca między krajami i narodami w naszym regionie jest jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa i dla Ukraińców i dla każdego sąsiedniego państwa
— oświadczył Zełenski.
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xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763134-prezydent-nawrocki-odebral-mu-order-jest-odpowiedz-zelenskiego
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