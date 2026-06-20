Aż 74 proc. komentarzy i wpisów w mediach społecznościowych poparło decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu - tak wynika z badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
Czytaj także
KO atakuje Nawrockiego
Politycy KO starają się wykorzystać opinie byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który odniósł się do informacji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Najpierw z prezydenta Polski kpił szef MSZ Radosław Sikorski, teraz w jego ślady poszedł wiceszef MON Cezary Tomczyk.
Obydwaj politycy KO woleliby jednak zapomnieć o nie tak dawnej przeszłości. Przypomniał ją historyk i były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz cytując dokumenty z czasów, gdy Miedwiediew był dla Sikorskiego szczególnym autorytetem, a zabiegi rosyjskiego notabla wskazaniem dla polskiej dyplomacji.
Czytaj także
Polacy murem za Nawrockim
Analitycy z Res Futura Data House przeprowadzili badanie w polskiej przestrzeni mediów społecznościowych ws. decyzji prezydenta Nawrockiego.
Aż 74 proc. wpisów i komentarzy poparło działanie polskiej głowy państwa. Jedynie 24 proc. wyraziło swój sprzeciw. Badanie przeprowadzono w ciągu dobry od ogłoszenia decyzji przez prezydenta Nawrockiego. W tym czasie wygenerowało zasięg rzędu 120 mln.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763109-tusk-sie-zalamie-tak-polacy-przyjeli-decyzje-nawrockiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.