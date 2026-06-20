sondaż

Tusk się załamie widząc wyniki tego badania! Tak Polacy przyjęli decyzję prezydenta ws. Zełenskiego

  • Polityka
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autor: PAP/Marcin Obara/X
autor: PAP/Marcin Obara/X

Aż 74 proc. komentarzy i wpisów w mediach społecznościowych poparło decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu - tak wynika z badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

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KO atakuje Nawrockiego

Politycy KO starają się wykorzystać opinie byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który odniósł się do informacji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Najpierw z prezydenta Polski kpił szef MSZ Radosław Sikorski, teraz w jego ślady poszedł wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Obydwaj politycy KO woleliby jednak zapomnieć o nie tak dawnej przeszłości. Przypomniał ją historyk i były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz cytując dokumenty z czasów, gdy Miedwiediew był dla Sikorskiego szczególnym autorytetem, a zabiegi rosyjskiego notabla wskazaniem dla polskiej dyplomacji.

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Polacy murem za Nawrockim

Analitycy z Res Futura Data House przeprowadzili badanie w polskiej przestrzeni mediów społecznościowych ws. decyzji prezydenta Nawrockiego.

Aż 74 proc. wpisów i komentarzy poparło działanie polskiej głowy państwa. Jedynie 24 proc. wyraziło swój sprzeciw. Badanie przeprowadzono w ciągu dobry od ogłoszenia decyzji przez prezydenta Nawrockiego. W tym czasie wygenerowało zasięg rzędu 120 mln.

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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