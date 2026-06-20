Miedwiediew autorytetem? Cenckiewicz zmiażdżył polityków KO jednym dokumentem. Tego woleliby nie pamiętać

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Politycy KO starają się wykorzystać opinie byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który odniósł się do informacji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Najpierw z prezydenta Polski kpił szef MSZ Radosław Sikorski, teraz w jego ślady poszedł wiceszef MON Cezary Tomczyk. Obydwaj politycy KO woleliby jednak zapomnieć o nie tak dawnej przeszłości. Przypomniał ją historyk i były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz cytując dokumenty z czasów, gdy Miedwiediew był dla Sikorskiego szczególnym autorytetem, a zabiegi rosyjskiego notabla wskazaniem dla polskiej dyplomacji.

KO wrażliwa na wpisy Miedwiediewa

Wczoraj po południu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, zdecydował o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Na tę decyzję zareagował Dmitrij Miedwiediew, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji.

Prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego wyznawcę z Kijowa, degenerata, Orderu orła Białego. Jestem pewien, że to nie będzie problemem dla szefów Żelazny Krzyż Hitlera ze Złotymi Liśćmi Dębu

— napisał były prezydent Rosji.

Miedwiediew najpewniej miał nadzieję, że swoim wpisem sprowokuje do podgrzania sporu w polskiej polityce. I nie zawiódł się. Do „recenzji” swojego starego znajomego z Moskwy najpierw odniósł się Radosław Sikorski, kpiąc z decyzji prezydenta.

Jest poparcie, prezydencie Karolu Nawrocki

— napisał szef polskiej dyplomacji.

Wtórował mu Cezary Tomczyk, wiceszef MON z ramienia KO.

Dobra recenzja z Kremla. To chyba najgorsza recenzja jaką można dostać.

— oznajmił, oznaczając przy tym polskiego prezydenta.

Skoro Miedwiediew stał się ‘autorytetem’”

Do krytyki polityków KO odniósł się też prof. Sławomir Cenckiewicz. Historyk przypomniał wyjątkowo niewygodne dokumenty Radosława Sikorskiego, sygnowane w 2010 r., cytowane w książce „Reset”.

Skoro Miedwiediew stał się „autorytetem” do recenzowania decyzji Prezydenta Karola Nawrockiego, to warto przypomnieć kto i w jakim kontekście powoływał się na… Miedwiediewa! #Reset

— napisał prof. Cenckiewicz.

Miedwiediew proponuje, Sikorski zachwycony

Jak czytamy w przytoczonym dokumencie, 22 grudnia 2010 r. ówczesny szef MSZ napisał notę do Donalda Tuska „w związku z propozycja, którą Prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew złożył w Warszawie w czasie rozmów z Panem Prezydentem i Panem Premierem”. Owa propozycja z Kremla dotyczyła „stworzenia stałego mechanizmu konsultacji dwustronnych nt. polityki bezpieczeństwa”.

Pragnę poinformować, że w opinii MSZ inicjatywa ta zasługuje na pozytywną ocenę. Może ona stanowić element wypełnienia ważną dla nas treścią nowego otwarcia w stosunkach dwustronnych. Stwarza możliwość regulacji dyskusji ze stroną rosyjską na tematy istotne dla bezpieczeństwa Polski oraz bezpieczeństwa europejskiego

— rekomendował Radosław Sikorski.

Stanowi wyraz swoistego uznania dla rosnącej roli Polski w NATO i UE oraz jej wpływu na kształtowanie polityki wschodniej tych instytucji. Istotnym kontekstem jest również zbliżająca się Prezydencja Polski w UE

— lobbował szef MSZ za propozycją Miedwiediewa.

Co proponowała Moskwa?

Co miałoby być tematyką proponowana przez stronę rosyjską?

To zagadnienia oceny stanu i perspektyw współpracy UE-Rosja i NATO-Rosja

— czytamy w dokumencie, w tym „wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony” oraz „licencje na uzbrojenie i sprzęt wojskowy”.

W naszej ocenie nie należy się ograniczać do tematyki proponowanej przez partnerów, lecz umieścić na agendzie najistotniejsze z punktu widzenia naszych interesów kwestie, zwłaszcza zaś:

— współpracę w ramach Rosja NATO-Rosja,

— Obwód Królewiecki,

— system obrony przeciwrakietowej,

— kontrolę zbrojeń konwencjonalnych w Europie, zwłaszcza traktat CFE,

— post-START,

— wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony,

— licencje na uzbrojenie i sprzęt wojskowy

— napisał Sikorski.

Szczyt Trójkąta Weimarskiego i Rosji”

Ówczesny i dzisiejszy szef MSZ kończył swoją rekomendację dla kremlowskich propozycji daleko idącymi planami.

Docelowo można by rozważyć organizację spotkania na szczycie w formule dwustronnej bądź wielostronnej na wzór szczytu niemiecko-francusko-rosyjskiego w Deauville w październiku 2010 r. (np. szczyt Trójkąta Weimarskiego i Rosji, poświęcony kwestiom bezpieczeństwa międzynarodowego)

— stwierdził autor listo do Donalda Tuska.

Nad nagłówkiem widnieje odręczna notatka:

L. Broniewski - rekomenduję podjęcie dec. pozytywnej

Łukasz Broniewski był głównym doradcą Donalda Tuska. Niżej widniej pieczątka Tomasza Arabskiego, wówczas szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

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SC/X

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