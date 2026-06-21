Ukraińcy w sieci dumni z UPA! "99,5 proc. stoi przeciw Polsce"

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Pomnik Stefana Bandery na Ukrainie oraz wpis Res Futura Data House z portalu X / autor: Fratria/X-Res Futura Data House
Pomnik Stefana Bandery na Ukrainie oraz wpis Res Futura Data House z portalu X / autor: Fratria/X-Res Futura Data House

Na Ukrainie odradza się powszechny kult Bandery? Według badania Res Futura Data House, aż 99,5 proc. komentarzy w ukraińskiej przestrzeni mediów społecznościowych poparła odesłanie Orderu Orła Białego przez Wołodymyra Zełenskiego. „Ukraińscy użytkownicy zaczęli otwarcie obnosić się z dumą z UPA” - czytamy we wpisie Res Futura Data House na portalu X.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

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Aż 74 proc. komentarzy i wpisów w mediach społecznościowych poparło decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu - tak wynika z badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House.

Z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej rzucili się do ataku na prezydenta Nawrockiego. W przypadku ludzi Donalda Tuska standardem jest, że polska racja stanu jest dla nich czymś zupełnie obcym…

Otwarcie obnosić się z dumą z UPA”

Res Futura Data House przeprowadziło badanie także ukraińskiej przestrzeni mediów społecznościowych. Wyniki są niepokojące dla Polski.

Ukraińskie social media nie przyjęły decyzji Nawrockiego jak ciosu a jak prezent. Wśród wpisów z opinią 99,5 proc. stoi przeciw Polsce, a polem rządzi nie gniew, lecz coś dotkliwszego czyli dumna narodowa i kpina z Polski. Najwyższe polskie odznaczenie wróciło do Warszawy zwykłą paczką „Nowej Poczty”, jak zwrot wadliwego towaru (baza komentarze), i to ten obrazek, a nie sama decyzja, stał się symbolem całej sprawy (53 proc. dyskusji)

— czytamy we wpisie na portalu X.

Byli prezydenci Ukrainy ustawili się w kolejce, żeby oddać polskie ordery, w tle UPA awansuje na bohaterów. Ukraińscy użytkownicy zaczęli otwarcie obnosić się z dumą z UPA, formacji odpowiedzialnej za rzeź Wołynia. Osad informacyjny z tego wydarzenia ma charakter formujący świadomość historyczną i państwową Ukrainy

— dodano.

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