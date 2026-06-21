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Skandal! Arłukowicz w neo-TVP Info broni Zełenskiego i uderza w prezydenta Polski. "Jest mi wstyd za Nawrockiego"

  • Polityka
  • opublikowano:
Bartosz Arłukowicz / autor: Fratria
Bartosz Arłukowicz / autor: Fratria

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz na antenie TVP Info w likwidacji atakował prezydenta Karola Nawrockiego za odebranie prezydentowi Ukrainy odznaczenia Orderu Orła Białego. Jednocześnie bronił Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”!

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Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski podjął obraźliwą dla Polski decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bogaterów UPA”. Pomimo zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego o zamiarze odebraniu mu za to Orderu Orła Białego i jasnych sygnałów ze strony Polski o oburzeniu tą decyzją, Zełenski nie odwołał swojej decyzji. Wobec tego prezydent Polski odebrał Zełenskiemu odznaczenie, co - jak pokazuje badanie Res Futura Data House - spotkało się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem zdecydowanej większości polskich komentatorów w sieci (74 proc. komentarzy wspierających decyzję polskiej głowy państwa). Mimo to europoseł KO Bartosz Arłukowicz postanowił na antenie TVP Info w likwidacji obrażać polską głowę państwa i stanąć w tym sporze po stronie ukraińskiego prezydenta.

Jest mi wstyd za Nawrockiego. Ja w ogóle się wstydzę za Nawrockiego. Niezależnie, czy my będziemy rozmawiali dzisiaj o Zełenskim, czy rozmawiali o tym, że pan pan prezydent jest bokserem

— wypalił Arłukowicz, tym samym dając do zrozumienia, że w ogóle nie szanuje prezydenta Karola Nawrockiego i nie chodzi tylko o kwestię decyzji dotyczącej Wołodymyra Zełenskiego.

Arłukowicz broni Zełenskiego

Nie mam nic do bokserów, lubię chłopaków, ale wracając do pana prezydenta i do tego do tego Zełenskiego - Zełenski zachował się nieszczęśliwie, źle się zachował. Nieszczęśliwie to za słabo. Źle się zachował, ale ja staram się też wbić w skórę tego Zełenskiego. Gość toczy wojnę z Putinem, wielokrotnie silniejszym, brutalnym gościem, który postanowił najechać jego kraju. Gwałcone są kobiety z jego kraju, porywane są dzieci, giną faceci i on w tym wszystkim musi jeszcze robić politykę i musi jeździć po wystawnych i wytrawnych gabinetach brukselsko-amerykańskich. Jak patrzyłem, jak on się musiał do tego Trumpa…

— mówił Arłukowicz, tym samym tłumacząć skandaliczną decyzję ukraińskiego prezydenta, który zapewne doskonale wiedział co robi, nadając jednej z jednostek imię „Bohaterów UPA”. Nawet już w historii zupełnie współczesnej, podczas trwającej wciąż inwazji Rosji na Ukrainę, strona polska wielokrotnie sygnalizowała, jak ocenia działalność UPA, Zełenski był informowany o sprawie ludobójstwa na Wołyniu. Musiał zatem doskonale wiedzieć, jak jego decyzja zostanie odebrana w Polsce. Arłukowicz tymczasem wyznał, że w tej sprawie stara się… „zrozumieć Zełenskiego”.

Staram się zrozumieć Zełenskiego. Wiem, że zrobił źle, ale Nawrocki siedzący w tym ciepełku swojej Kancelarii Prezydenta, otoczony tymi swoimi koleżkami typu Bogucki i Andruszkiewicz, który dzisiaj wychodzi na bohatera, bo odbiera medal. To wstyd jest

— atakował polskiego prezydenta europoseł KO.

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tkwl/X/TVP Info w likwidacji

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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