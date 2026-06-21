Europoseł KO Bartosz Arłukowicz na antenie TVP Info w likwidacji atakował prezydenta Karola Nawrockiego za odebranie prezydentowi Ukrainy odznaczenia Orderu Orła Białego. Jednocześnie bronił Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”!
Czytaj także
Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski podjął obraźliwą dla Polski decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bogaterów UPA”. Pomimo zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego o zamiarze odebraniu mu za to Orderu Orła Białego i jasnych sygnałów ze strony Polski o oburzeniu tą decyzją, Zełenski nie odwołał swojej decyzji. Wobec tego prezydent Polski odebrał Zełenskiemu odznaczenie, co - jak pokazuje badanie Res Futura Data House - spotkało się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem zdecydowanej większości polskich komentatorów w sieci (74 proc. komentarzy wspierających decyzję polskiej głowy państwa). Mimo to europoseł KO Bartosz Arłukowicz postanowił na antenie TVP Info w likwidacji obrażać polską głowę państwa i stanąć w tym sporze po stronie ukraińskiego prezydenta.
Jest mi wstyd za Nawrockiego. Ja w ogóle się wstydzę za Nawrockiego. Niezależnie, czy my będziemy rozmawiali dzisiaj o Zełenskim, czy rozmawiali o tym, że pan pan prezydent jest bokserem
— wypalił Arłukowicz, tym samym dając do zrozumienia, że w ogóle nie szanuje prezydenta Karola Nawrockiego i nie chodzi tylko o kwestię decyzji dotyczącej Wołodymyra Zełenskiego.
Arłukowicz broni Zełenskiego
Nie mam nic do bokserów, lubię chłopaków, ale wracając do pana prezydenta i do tego do tego Zełenskiego - Zełenski zachował się nieszczęśliwie, źle się zachował. Nieszczęśliwie to za słabo. Źle się zachował, ale ja staram się też wbić w skórę tego Zełenskiego. Gość toczy wojnę z Putinem, wielokrotnie silniejszym, brutalnym gościem, który postanowił najechać jego kraju. Gwałcone są kobiety z jego kraju, porywane są dzieci, giną faceci i on w tym wszystkim musi jeszcze robić politykę i musi jeździć po wystawnych i wytrawnych gabinetach brukselsko-amerykańskich. Jak patrzyłem, jak on się musiał do tego Trumpa…
— mówił Arłukowicz, tym samym tłumacząć skandaliczną decyzję ukraińskiego prezydenta, który zapewne doskonale wiedział co robi, nadając jednej z jednostek imię „Bohaterów UPA”. Nawet już w historii zupełnie współczesnej, podczas trwającej wciąż inwazji Rosji na Ukrainę, strona polska wielokrotnie sygnalizowała, jak ocenia działalność UPA, Zełenski był informowany o sprawie ludobójstwa na Wołyniu. Musiał zatem doskonale wiedzieć, jak jego decyzja zostanie odebrana w Polsce. Arłukowicz tymczasem wyznał, że w tej sprawie stara się… „zrozumieć Zełenskiego”.
Staram się zrozumieć Zełenskiego. Wiem, że zrobił źle, ale Nawrocki siedzący w tym ciepełku swojej Kancelarii Prezydenta, otoczony tymi swoimi koleżkami typu Bogucki i Andruszkiewicz, który dzisiaj wychodzi na bohatera, bo odbiera medal. To wstyd jest
— atakował polskiego prezydenta europoseł KO.
Czytaj także
tkwl/X/TVP Info w likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763155-skandal-arlukowicz-broni-zelenskiego-i-uderza-w-nawrockiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.