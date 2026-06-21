Dlaczego Zełenski sięgnął po UPA? Gorzka refleksja prof. Nowaka

Historyk i kawaler Orderu Orła Białego prof. Andrzej Nowak na antenie Kanału Zero podzielił się swoją opinią na temat tego, dlaczego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował się nadać jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”. Niestety, jego refleksja jest bardzo gorzka.
Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki ostatecznie zdecydował się odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu przez poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudę Order Orła Białego za to, że ukraińska głowa państwa nadała jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, czyli zbrodniczej formacji ukraińskiej, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Według prof. Andrzeja Nowaka Zełenski podjął decyzję w tej sprrawie z premetydacją, doskonale wiedząc, że tak konfliktuje Ukrainę z Polską.
Niestety prezydent Wołodymyr Zełenski zrobił to nie z powodu własnych emocji patriotycznych, gdyby tak było, gdyby był, można powiedzieć od urodzenia, od wychowania ukształtowany przez patriotyzm ukraiński w bardzo dla nas trudnej do przyjęcia wersji, nazwijmy to tak w skrócie banderowskiej, nie zgadzając się z tymi emocjami zasadniczo, rozumiałbym pewien autentyzm tych uczuć. Tak było chyba w przypadku prezydenta Juszczenki, który po matce dziedziczył te tradycje banderowską i w jakiejś mierze świadomie wspierał te tradycje w swojej polityce historycznej jako prezydent Ukrainy
— mówił prof. Andrzej Nowak.
„Chciał obrazić Polskę”
Wołodymyr Zełenski nie ma nic wspólnego z tą tradycją. Nie był przez nią ukształtowany. Kiedy zdecydował się nadać imię „Bohaterów UPA” jednej z ważnych jednostek armii ukraińskiej, zrobił to, jak sądzę, taka jest moja interpretacja, może się mylę, z zimnej kalkulacji, w której chciał obrazić Polskę i w której chciał zdobyć punkty u tej części najbardziej nacjonalistycznie nastawionej, niechętnie albo podejrzliwie, albo wręcz wrogo do Polski nastawionej części opinii ukraińskiej, głównie zachodnioukraińskiej, banderowskiej
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763153-dlaczego-zelenski-siegnal-po-upa-gorzka-refleksja-prof-nowaka
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