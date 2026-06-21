„Uważam, i od samego początku stałam na stanowisku, że to jak zachował się pan prezydent Karol Nawrocki, było błędem. […] Nota poszła? Poszła, ale czy prezydent zadzwonił do Zełenskiego? Nie zadzwonił. Można było jakiś konsulat na przykład zamknąć. Dlaczego nie? Płacimy przecież za Starlinki i można było zagrozić, że nie będziemy za nie dalej płacić” - powiedziała w radiowej Trójce Ewa Schädler z Polski 2050.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA” podjął decyzję o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
Uważam, i od samego początku stałam na stanowisku, że to jak zachował się pan prezydent Karol Nawrocki, było błędem. Działania odwetowe powinny zaboleć Ukrainę i Zełenskiego, a nie powinny zaboleć nas
— stwierdziła Ewa Schädler.
„Prezydent nie zadzwonił do Zełenskiego”
Jak mówiła, „prawdopodobnie ta nasza najwyższa nagroda wcale nie jest przez Zełenskiego, jak zobaczyliśmy, szanowana”.
Co to wywoła na przyszłość? Na przyszłość to wywoła to, że Ukraińcy się coraz bardziej scementują się wokół siebie i powiedzą: „Zobaczcie, nam tutaj rakiety bombardują nasze dzieci, a Polska odbiera nam nagrodę, order”. I co będzie w dalszym kroku? Uwolnią się moralnie być może od zobowiązań, które mają względem Polski, Polaków, bo przecież nasza pomoc była wyjątkowa, jest cały czas, ale w sferze mentalnej być może ich to uwolni od tego
— spekulowała posłanka Polski 2050.
Ponadto Ewa Schädler zastanawiała się, jak na to spojrzy świat.
Jak na to spojrzy Francja czy Wielka Brytania? Niemcy powiedzą: „Polacy znowu się zajmują tym, co było 100 lat temu, a nie potrafią siedzieć przy stole, przy którym to będą podejmowane ważne decyzje, gdzie będzie mowa o wielu miliardach złotych na bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO”. I co? I sami, ponieważ krzyczymy, tupiemy, a nie umiemy tych narzędzi, które były być może bardziej bolesne dla Ukrainy, wyciągnąć
— oceniła.
Nota poszła? Poszła, ale czy prezydent zadzwonił do Zełenskiego? Nie zadzwonił. Można było jakiś konsulat na przykład zamknąć. Dlaczego nie? Płacimy przecież za Starlinki i można było zagrozić, że nie będziemy za nie dalej płacić. Mamy teraz przed sobą remont lotniska w Jasionce. Można było po prostu zagrozić i wymóc to w sposób rozsądny
— dodała Ewa Schädler.
Pod koniec maja prezydent Ukrainy ogłosił, że nadał imię „Bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych w tym kraju. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki — negatywnie ocenili ją m.in. premier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz czy resort dyplomacji. W ub. tygodniu Kapituła Orderu Orła Białego na prośbę prezydenta debatowała nad odebraniem odznaczenia Zełenskiemu i przedstawiła Nawrockiemu opinię w tej sprawie.
Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka”.
Według ustawy o orderach i odznaczeniach prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. odpowiedniej kapituły orderu oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kapituły, w razie stwierdzenia, że „nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia”.
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Program 3. Polskiego Radia/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763120-co-zamiast-odebrania-orderu-kompromitacja-poslanki-polski-2050
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