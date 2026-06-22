Bogucki o hipokryzji Ukrainy. "Oddają lekką ręką zapominając..."

Przedstawiciele ukraińskiej władzy odznaczenia polskie oddają lekką ręką, zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk: od rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków - napisał szef KPRP Zbigniew Bogucki na portalu X.
Prezydent Karol Nawrocki w piątek zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Stało się to po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”. W sobotę prezydent Ukrainy odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską.
W reakcji na decyzję Nawrockiego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Polskie odznaczenie oddali także były premier Wołodymyr Hrojsman oraz byli prezydenci: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
Do sprawy odniósł się w niedzielę szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Przedstawiciele ukraińskiej władzy odznaczenia polskie oddają lekką ręką zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk: od rządu polskiego, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków
— napisał na platformie X.
W swoim wpisie Bogucki zacytował też utwór gen. Ludwika Kropińskiego pt. „O niewdzięczności”: „Stąd się to utworzyła niewdzięczność przeklęta, / Że ten, co wziął – zapomniał, ten, co dał – pamięta. // Oba wielkie przed Bogiem mieliby zasługi, / Gdyby pierwszy pamiętał, a zapomniał drugi”.
Zełenski zwrócił Order pocztą
W sobotę Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia Karolowi Nawrockiemu. „Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono” - napisał ukraiński prezydent. Opublikował także zdjęcia, z których wynika, że order odesłał przez ukraińskiego prywatnego operatora przesyłkowego Nowa Poszta, znanego w Polsce pod nazwą Nova Post.
Szef MSZ Ukrainy oświadczył z kolei w niedzielę, że Nawrocki stał się „burzycielem tych pozytywnych osiągnięć, które udało się wypracować w ostatnim czasie”. Jak poinformował Sybiha, Zełenski nie podjął jeszcze decyzji ws. planowanej wizyty na Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25–26 czerwca w Gdańsku. Sybiha zadeklarował równocześnie, że Ukraina gotowa jest do dialogu.
Wzywamy Polaków do rozwagi i działania drogą dyplomacji. Jesteśmy otwarci na dialog polityczny
— powiedział.
Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Pod koniec maja br. prezydent Ukrainy ogłosił, że nadał imię „Bohaterów UPA” jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, co wywołało falę krytyki w Polsce.
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xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763205-bogucki-o-hipokryzji-ukrainy-oddaja-lekka-reka-zapominajac
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