Tusk znów haniebnie. Kukiz ostro: "Powierzenie władzy kanalii"

  • Polityka
  • opublikowano:
Paweł Kukiz / autor: Fratria
Paweł Kukiz / autor: Fratria

Strategicznym błędem” było raczej powierzenie władzy kanalii, dla której męczeńska śmierć dziesiątek tysięcy Polaków - starców, kobiet i dzieci - to jedynie ‘trybik’ w politycznym marketingu” - napisał Paweł Kukiz na portalu X, odnosząc się do wpisu Donalda Tuska, który po raz kolejny stawia znak równości w sporze Polski z Ukrainą o „bohaterów UPA”.

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego ws. odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wywołała wściekłość wśród Ukraińców i… polityków koalicji 13 grudnia.

Kolejne haniebne ataki prominentnych ludzi Donalda Tuska pokazują, kto po czyjej stronie stoi. Do dyskusji dołączył również sam szef koalicji 13 grudnia, który znów stawia fałszywy znak równości pomiędzy postawą Polski i Ukrainy w sporze o „bohaterów UPA”.

Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni

— napisał Tusk na platformie X.

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Hańba!”

Paweł Kukiz nie wytrzymał i zrugał szefa koalicji 13 grudnia.

Strategicznym błędem” było raczej powierzenie władzy kanalii, dla której męczeńska śmierć dziesiątek tysięcy Polaków - starców, kobiet i dzieci - to jedynie „trybik” w politycznym marketingu, „epizod”, który można pominąć albo zdeptać… Nie zdziwię się, jeśli za jakiś czas z radością przyjmie medal za zasługi pomocy przy akcesji Ukrainy do UE od Zełeńskiego imienia 14 Dywizji Waffen SS-Galizien…

— czytamy we wpisie na portalu X.

Hańba!

— skwitował Kukiz.

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xyz/wPolityce/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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