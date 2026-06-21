Zero zaskoczenia! Tak Tusk skomentował decyzję Zełenskiego

  • Polityka
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Premier Donald Tusk / autor: Fratria
Premier Donald Tusk / autor: Fratria

Premier Donald Tusk znów stawia fałszywy znak równości pomiędzy postawą Polski i Ukrainy w sporze o „bohaterów UPA”. „Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony” - napisał Tusk na platformie X.

19 czerwca prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Stało się to po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”. W odpowiedzi w sobotę Zełenski odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską. Spór związany z tą sprawą trwa już od trzech tygodni, a po decyzji Nawrockiego pojawiło się wiele nerwowych reakcji na Ukrainie.

Tusk znów ze „złotymi radami”

Premier Donald Tusk postanowił natomiast zabawić się w rozjemcę.

Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni

— napisał na portalu X.

Tusk dodał, że w rozmowach ze swoimi europejskimi partnerami „stara się minimalizować straty i obniżać napięcie” i „nie jest to łatwe zadanie”.

Odnosząc się w piątek do decyzji Karola Nawrockiego premier pisał, że „konflikt między Polską i Ukrainą cieszy (Władimira) Putina i szokuje naszych sojuszników”.

Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej

— podkreślił.

Kolejny raz, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, po stronie Donalda Tuska mamy postawę szkolnego psychologa w kiepskim gimnazjum na przełomie lat 90. i 2000.: „nieważne, kto zaczął. Podajcie sobie ręce i usiądźcie razem w ławce”. Czy to na pewno sposób na prowadzenie polityki międzynarodowej?

PAP/x/oprac. Joanna Jaszczuk

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Zespół wPolityce.pl

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