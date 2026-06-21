Zero zaskoczenia! Tak Tusk skomentował decyzję Zełenskiego

Premier Donald Tusk znów stawia fałszywy znak równości pomiędzy postawą Polski i Ukrainy w sporze o „bohaterów UPA”. „Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony” - napisał Tusk na platformie X.
19 czerwca prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Stało się to po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”. W odpowiedzi w sobotę Zełenski odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską. Spór związany z tą sprawą trwa już od trzech tygodni, a po decyzji Nawrockiego pojawiło się wiele nerwowych reakcji na Ukrainie.
Tusk znów ze „złotymi radami”
Premier Donald Tusk postanowił natomiast zabawić się w rozjemcę.
Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni
— napisał na portalu X.
Tusk dodał, że w rozmowach ze swoimi europejskimi partnerami „stara się minimalizować straty i obniżać napięcie” i „nie jest to łatwe zadanie”.
Odnosząc się w piątek do decyzji Karola Nawrockiego premier pisał, że „konflikt między Polską i Ukrainą cieszy (Władimira) Putina i szokuje naszych sojuszników”.
Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej
— podkreślił.
Kolejny raz, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, po stronie Donalda Tuska mamy postawę szkolnego psychologa w kiepskim gimnazjum na przełomie lat 90. i 2000.: „nieważne, kto zaczął. Podajcie sobie ręce i usiądźcie razem w ławce”. Czy to na pewno sposób na prowadzenie polityki międzynarodowej?
PAP/x/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763202-zero-zaskoczenia-tak-tusk-skomentowal-decyzje-zelenskiego
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