Prof. Dudek: "Będą kolejne zniewagi ze strony Ukrainy". Historyk próbuje rozmywać istotę sporu?

  • Polityka
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Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, grudzień 2025 r. / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, grudzień 2025 r. / autor: Mikołaj Bujak/KPRP

„Jest to demonstracja Zełenskiego, podobnie jak cały wpis, który temu towarzyszy, bo mógł to odesłać bez żadnego komentarza. Natomiast Karol Nawrocki chciał demonstracji, no to ją ma” – stwierdził prof. Antoni Dudek w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Naukowiec, który tylko czeka, aby skrytykować dosłownie każde działanie prezydenta RP, tym razem nieudolnie próbuje „symetryzować” spór o „bohaterów UPA”.

Prezydent Karol Nawrocki podjął przedwczoraj decyzję o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Przypomnijmy, że faktyczna decyzja nastąpiła 19 czerwca, a deklaracja – 29 maja (upłynęły więc grubo ponad 2 tygodnie), a w międzyczasie, według Zbigniewa Parafianowicza, strona polska próbowała załagodzić spór. Zełenski odesłał wczoraj insygnia Orderu przesyłką kurierską i zamieścił długi wpis na portalu X, z którego jednak w żaden sposób nie wynikało, dlaczego to robi. Otóż dlatego, że nazwał ukraińską jednostkę specjalną imieniem „bohaterów UPA”, co w Polsce odebrano bardzo krytycznie.

Dudek w kampanii

Prof. Antoni Dudek, który już w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2025 r. opowiadał na temat Karola Nawrockiego rzeczy niestworzone, dziś w rozmowie z „Rzeczpospolitą” próbuje sugerować, że ciężar winy po stronie obu prezydentów jest taki sam.

Odesłanie Orderu Orła Białego kurierem, w dodatku z obszernym wpisem w mediach społecznościowych, to – zdaniem historyka – celowe działanie prezydenta Ukrainy.

Jest to demonstracja Zełenskiego, podobnie jak cały wpis, który temu towarzyszy, bo mógł to odesłać bez żadnego komentarza. Natomiast Karol Nawrocki chciał demonstracji, no to ją ma

— stwierdził prof. Dudek.

Za chwilę będziemy mieli kolejne tego typu zniewagi ze strony ukraińskiej, dlatego że relacje są coraz gorsze

— powiedział naukowiec.

To, co się dzieje, uważam za potworne błędy zarówno Zełenskiego, jak i Nawrockiego. Historia im tego nie wybaczy. To będzie ciążyć na ich biografiach

— ocenił Dudek.

Co w tej sytuacji było winą prezydenta Nawrockiego? Że zrobił coś więcej niż wydanie „oburzonego” oświadczenia: „Panie Zełenski, tak nie wolno, to nieładnie”, czy że dał stronie ukraińskiej dość sporo czasu na refleksję?

Rp.pl/Joanna Jaszczuk

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Zespół wPolityce.pl

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