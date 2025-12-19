O godz. 10:00 na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się ceremonia oficjalnego powitania Wołodymyra Zełenskiego przez Karola Nawrockiego. Na godz. 10:15 zaplanowano spotkanie w „cztery oczy” Prezydentów RP i Ukrainy.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywa z wizytą w Polsce. Ukraiński przywódca po raz pierwszy oficjalnie spotyka się z prezydentem Karolem Nawrockim. Obaj politycy mieli okazję przeprowadzić wcześniej kilka rozmów telefonicznych, jednak dzisiejsza wizyta Zełenskiego jest pierwszą okazją do wymiany poglądów w formacie dwustronnym.
Rozmowy plenarne
W Pałacu Prezydenckim trwają rozmowy plenarne delegacji Polski i Ukrainy pod przewodnictwem prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Wcześniej obaj przywódcy rozmawiali w cztery oczy.
Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego rozpoczęły się w piątek przed południem. Wcześniej obaj przywódcy rozmawiali w cztery oczy. Głównymi tematami spotkania miały być bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne.
W rozmowach ze strony polskiej uczestniczą m.in. szef KPRP Zbigniew Bogucki, szef BPM Marcin Przydacz, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, Wojciech Kolarski oraz wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Zełenskiemu towarzyszy szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
Wcześniej polski prezydent wręczył Zełenskiemu publikację „Dokumenty Zbrodni Wołyńskiej” - dwutomowe opracowanie wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Książki ukazały się w 2023 r., kiedy Nawrocki był prezesem IPN.
Tematy rozmów
Wśród omawianych tematów mają znaleźć się kwestie dotyczące bezpieczeństwa, tematyki historycznej oraz współpracy gospodarczej. Oprócz spotkania z prezydentem Nawrockim, Zełenski przeprowadzi też rozmowy z marszałkami Sejmu i Senatu - Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską oraz, prawdopodobnie, w godzinach popołudniowych, z premierem Donaldem Tuskiem. Szef rządu ma powrócić dziś do Warszawy ze szczytu przywódców państw UE w Brukseli.
Od godz. 11.00 będą trwały rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Według KPRP tuż przed godz. 12 zaplanowano spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego z przedstawicielami mediów.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
