Nowe decyzje Trzaskowskiego ws. afery z lekarzem-milionerem! Słowik zadał mu bardzo trudne pytanie

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prezydent Warszawy i wiceszef Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski ponownie zabrał głos w sprawie młodego lekarza-milionera z KO, który w zeszłym roku zarobił aż blisko 1,6 miliona złotych, chociaż nie ma nawet zrobionej specjalizacji. Okazuje się, że Trzaskowski zawnioskował o zmiany w zarządzie Szpitala Południowego - jest on podległy władzom stolicy. Jednak red. Patryk Słowik z portalu Zero.pl, który ujawnił całą aferę, zadał Trzaskowskiemu trudne pytanie.

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Przypomnijmy, że Szpital Południowy w stolicy, w którym SOR-em zarządzał Dawid Kacprzyk, czyli lekarz-milioner i do niedawna radny KO w Ursusie, jest podległy władzom Warszawy. Co więcej, dziś red. Patryk Słowik ujawnił, że w szpitalu istniała specjalna poczekalnia VIP dla polityków KO i ich rodzin, którzy byli przyjmowani w szpitalu na specjalnych zasadach. Stąd cała afera uderza w całą Koalicję Obywatelską, a jednym z najbardziej obciążonych politycznie w aferze jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Włodarz stoli właśnie zamieścił kolejny wpis w tej sprawie.

Kilka dni temu zarządziłem audyt w Szpitalu Południowym. Dotychczasowe ustalenia wskazują na nieprawidłowości, które muszą skutkować odpowiedzialnością personalną

— napisał na platformie X Rafał Trzaskowski.

Umowy z lekarzem Dawidem Kacprzykiem zostały już wypowiedziane. Szpital zwróci się też do prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu oszustwa. Zawnioskowałem również o zmiany w zarządzie Spółki

— poinformował prezydent Warszawy,

Miejscy urzędnicy i audytorzy nie mają prawa wglądu w dokumentację medyczną, dlatego celem szczegółowego zbadania doniesień o nieprawidłowościach w przyjęciach na SOR Szpital rozpoczął ścisłą współpracę z uprawnioną do tego instytucją, czyli NFZ

— podkreślił.

Trudne pytanie Słowika do Trzaskowskiego

Z uwagi na skalę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym kluczowe jest, od jak dawana Trzaskowski wie o tym, co tam się działo. To trudne pytanie prezydentowi stolicy zadał red. Słowik, który ujawnił całą sprawę.

Panie Prezydencie, czy był Pan wcześniej (wcześniej niż powiedzmy dwa tygodnie temu) informowany o nieprawidłowościach w Warszawskim Szpitalu Południowym? Z góry dziękuję za odpowiedź

— zapytał Trzaskowskiego Patryk Słowik.

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tkwl/X

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