Prezydent Warszawy i wiceszef Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski ponownie zabrał głos w sprawie młodego lekarza-milionera z KO, który w zeszłym roku zarobił aż blisko 1,6 miliona złotych, chociaż nie ma nawet zrobionej specjalizacji. Okazuje się, że Trzaskowski zawnioskował o zmiany w zarządzie Szpitala Południowego - jest on podległy władzom stolicy. Jednak red. Patryk Słowik z portalu Zero.pl, który ujawnił całą aferę, zadał Trzaskowskiemu trudne pytanie.
Czytaj także
Przypomnijmy, że Szpital Południowy w stolicy, w którym SOR-em zarządzał Dawid Kacprzyk, czyli lekarz-milioner i do niedawna radny KO w Ursusie, jest podległy władzom Warszawy. Co więcej, dziś red. Patryk Słowik ujawnił, że w szpitalu istniała specjalna poczekalnia VIP dla polityków KO i ich rodzin, którzy byli przyjmowani w szpitalu na specjalnych zasadach. Stąd cała afera uderza w całą Koalicję Obywatelską, a jednym z najbardziej obciążonych politycznie w aferze jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Włodarz stoli właśnie zamieścił kolejny wpis w tej sprawie.
Kilka dni temu zarządziłem audyt w Szpitalu Południowym. Dotychczasowe ustalenia wskazują na nieprawidłowości, które muszą skutkować odpowiedzialnością personalną
— napisał na platformie X Rafał Trzaskowski.
Umowy z lekarzem Dawidem Kacprzykiem zostały już wypowiedziane. Szpital zwróci się też do prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu oszustwa. Zawnioskowałem również o zmiany w zarządzie Spółki
— poinformował prezydent Warszawy,
Miejscy urzędnicy i audytorzy nie mają prawa wglądu w dokumentację medyczną, dlatego celem szczegółowego zbadania doniesień o nieprawidłowościach w przyjęciach na SOR Szpital rozpoczął ścisłą współpracę z uprawnioną do tego instytucją, czyli NFZ
— podkreślił.
Trudne pytanie Słowika do Trzaskowskiego
Z uwagi na skalę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym kluczowe jest, od jak dawana Trzaskowski wie o tym, co tam się działo. To trudne pytanie prezydentowi stolicy zadał red. Słowik, który ujawnił całą sprawę.
Panie Prezydencie, czy był Pan wcześniej (wcześniej niż powiedzmy dwa tygodnie temu) informowany o nieprawidłowościach w Warszawskim Szpitalu Południowym? Z góry dziękuję za odpowiedź
— zapytał Trzaskowskiego Patryk Słowik.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762895-nowe-decyzje-trzaskowskiego-ws-afery-z-lekarzem-milionerem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.