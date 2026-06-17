Po ujawnieniu afery związanej z apanażami lekarza-milionera obserwatorzy życia politycznego coraz baczniej przyglądają się warszawskiemu Szpitalowi Południowemu, gdzie był zatrudniony radny KO Dawid Kacprzyk. Na platformie X przypomniano wypowiedź Rafała Trzaskowskiego z zeszłorocznej debaty prezydenckiej. Prezydent stolicy chwalił się, jak to zarządza miejskimi szpitalami, a szczególnie właśnie Szpitalem Południowy, który, jak stwierdził, sam „wybudował od podstaw”.
Trzaskowski przystąpił do audytu
Rafał Trzaskowski, podobnie jak inni politycy Koalicji Obywatelskiej i jej sojuszników są oburzeni zarobkami 29-letniego radnego KO, lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku mógł się pochwalić 1,6 miliona złotych na swoim koncie z tytułu wykonywania wyuczonego zawodu.
Prezydent stolicy od razu wziął się za oczyszczanie szeregów podległych mu instytucji i zarządził audyt w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Już w poniedziałek ok. godziny 17 zawiadomił, że jego kontrolerzy są w placówce.
Dzień później kontroli poselskiej dokonali w WSP również posłowie PiS, Anna Kwiecień i Łukasz Kmita. Ten drugi nie krył zdumienia jakością audytu Trzaskowskiego.
„Kpiną jest rzekomy audyt o godzinie 17:00, gdy administracja pracuje do 15:00 – mogła to być próba zatuszowania spraw”
— mówił w szpitalu poseł PiS.
„Konsekwencje w razie nieprawidłowości”
Rafał Trzaskowski podkreślił jednak, że traktuje sprawę poważnie. Zapowiada też wyciągnięcie konsekwencji, oczywiście, jeśli coś będzie na rzeczy.
Ochrona zdrowia to zbyt poważna sprawa, żeby pozostawiać przestrzeń na wątpliwości i niedopowiedzenia. Chodzi o zdrowie ludzi, ale też o pieniądze podatników. W razie stwierdzenie nieprawidłowości konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do osób odpowiedzialnych.
— napisał Trzaskowski.
Prezydent stolicy stoi więc na straży prawa i równie zatroskany, co i zbulwersowany przygląda się zarządzaniu szpitala.
Kto zarządza szpitalem?
Pozostaje tylko zapytać, kto zarządza szpitalami w Warszawie. Odpowiedzi na to Trzaskowski zdążył udzielić jeszcze w zeszłym roku podczas kampanii prezydenckiej. Na jednej z debat rzucił z wyrzutem w stronę kontrkandydatów, że potrafią tylko gadać, a nie robić.
Za przykład podał swoje menadżerskie osiągnięcia w służbie zdrowia.
Państwo przez cały czas opowiadacie, co powinno się zrobić, natomiast ja zarządzam 10 szpitalami (…) W ogóle wybudowałem jeden szpital od podstaw - Szpital Południowy, więc tutaj nie chodzi o to, żeby o tym mówić. Tylko to trzeba po prostu robić
— pouczał prezydent Warszawy.
„Niech wyjdzie i powie, że nie wiedział”
Patryk Słowik z portalu Zero.pl, który ujawnił aferę związaną z przedsiębiorczym radnym KO i praktyką lekarską, napisał na X życzenie.
No niech już Rafał Trzaskowski wyjdzie i powie, że nie wiedział o nieprawidłowościach w Warszawskim Szpitalu Południowym
— namawiał.
Komentujący jego wpis użytkownicy X zwietrzyli w nim pułapkę zastawioną na Rafała Trzaskowskiego
Po co? Aby jutro albo pojutrze dostać od Pana jakimś dokumentem w twarz?
— pytał mec. Bartosz Lewandowski, dodając uśmiechniętą emotikonkę.
„Salonik VIP jak ośmiorniczki”
Sprawa jest jednak naprawdę poważna. Słowik w swoim artykule pokazał skandaliczny mechanizm, który miał działać w szpitalu „wybudowanym od podstaw” przez Trzaskowskiego.
W publicznej placówce, według tych doniesień, inaczej mieli być traktowani „zwykli” pacjenci, a inaczej działacze KO i ich rodziny. Ci drudzy mieli mieć m.in. możliwość otrzymywania wyników badań w ekspresowym tempie, w przeciwieństwie do pacjentów ze zwykłej kolejki. Na wizytę mieli zaś oczekiwać w saloniku VIP, by nie musieć patrzyć resztę chorych.
Stąd opinie w sieci, że „salonik VIP dla swoich w Szpitalu Południowym może być nowymi ośmiorniczkami dla KO”. „Ośmiorniczki” to jeden z symboli afery związanej z tzw. taśmami prawdy z 2014 r, na których można było znaleźć nagrania zarówno z podsłuchanymi kompromitującymi rozmowami, będących przy władzy polityków PO oraz ich przyjaciół, jak i zamówieniami wykwintnych dań, w tym wspomnianych ośmiorniczek.
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SC/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762864-trzaskowski-szuka-winnych-zarzadzania-szpitalem-wskaze-siebie
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