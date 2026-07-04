Choć może to dziwić, to jednak w szeregach Koalicji Obywatelskiej są tacy, którzy bronią swojego byłego partyjnego kolegę, lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. Takie zachowanie w świecie polityki trudno zaliczyć do roztropnych, ponieważ partia Donalda Tuska właśnie ostro nurkuje w dół, co wywołuje u premiera dygotanie i chęć czytania z kartki na konferencjach. Obronę skompromitowanego b. szefa młodzieżówki KO mocno skomentował twórca Kanału Zero, który aferę szpitalną ujawnił. „Robisz z siebie trochę szmatę” - powiedział Krzysztof Stanowski.
Pierwszym, który bronił lekarza-milionera Dawida Kacprzyka, któremu nagle z rąk wypadła legitymacja partyjna Koalicji Obywatelskiej, był jego pełnomocnik mec. Jacek Dubois. I nie byłoby w tym nic szczególnego - w końcu za to otrzymuje honorarium- gdyby nie to, że Dubois Kacprzyka niemal beatyfikował.
Przeczytałem jego biografię. (…) Był niezmiernie pracowitym człowiekiem
— opowiadał mec. Dubois w radiowej Trójce przed kilkoma dniami.
Jeszcze bardziej zabawnie wypadły słowa posła KO Artura Łąckiego, który widzi w Dawidzie Kacprzyku wzór do naśladowania.
Szanuję tego typu ludzi, którzy oprócz tego, że pracują zawodowo to udzielają się społecznie. To tacy ludzie pchają Polskę do przodu
— oznajmił Łącki w Radiu Wnet. Pojawił także list 16 lekarzy broniących Kacprzyka, który nagłaśnia Anna Garwolińska. Ta sama, która przygotowała listę roślin trujących, w kontekście wpisów dotyczących ministra Janusza Cieszyńskiego.
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Bycie szmatą? „Tak głupio”
Co motywuje polityków Koalicji Obywatelskiej i zaprzyjaźnionych z tą partią osób do obrony lekarza-milionera? Kacprzyk zwracając część pozyskanych pieniędzy przyznał tym samym, że manipulował grafikami, by więcej zarabiać. W czasie kilkunastogodzinnych codziennych dyżurów Kacprzyk miał przebywać także w innym szpitalu lub w TVP w likwidacji. Do tego dochodzi wstrząsająca relacja skutków pracy Kacprzyka, którą przedstawił w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski. Premier Donald Tusk osobiście deprecjonował dr Jędrzejewskiego jako świadka.
Krzysztof Stanowski z Kanału Zero uważa, że liderzy Koalicji Obywatelskiej budują właśnie pierwszą linię obrony Kacprzyka, a wyznaczeni do tego zadania politycy muszą z siebie robić „szmaty”.
Ci z Koalicji Obywatelskiej musieli bronić Kacprzyka, bo tak im się wylosowało. To jest dopiero ciężkie losowanie, bo musisz dzień w dzień bronić Kacprzyka, a atakować Jędrzejewskiego, no to wtedy robisz z siebie trochę SZMATĘ
— powiedział Stanowski rozmawiać z Robertem Mazurkiem.
No głupio w każdym razie. Tak słabo
— spuentował Mazurek.
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koal/X/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764167-stanowski-nie-gryzl-sie-w-jezyk-robisz-z-siebie-szmate
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