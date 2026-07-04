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Stanowski nie gryzł się w język! Dostało się politykom KO, którzy bronią Kacprzyka. "Robisz z siebie trochę szmatę"

  • Polityka
  • opublikowano:
Krzysztof Stanowski ostro o tych, którzy bronią lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. / autor: Fratria/X/Kanał Zero
Krzysztof Stanowski ostro o tych, którzy bronią lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. / autor: Fratria/X/Kanał Zero

Choć może to dziwić, to jednak w szeregach Koalicji Obywatelskiej są tacy, którzy bronią swojego byłego partyjnego kolegę, lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. Takie zachowanie w świecie polityki trudno zaliczyć do roztropnych, ponieważ partia Donalda Tuska właśnie ostro nurkuje w dół, co wywołuje u premiera dygotanie i chęć czytania z kartki na konferencjach. Obronę skompromitowanego b. szefa młodzieżówki KO mocno skomentował twórca Kanału Zero, który aferę szpitalną ujawnił. „Robisz z siebie trochę szmatę” - powiedział Krzysztof Stanowski.

Pierwszym, który bronił lekarza-milionera Dawida Kacprzyka, któremu nagle z rąk wypadła legitymacja partyjna Koalicji Obywatelskiej, był jego pełnomocnik mec. Jacek Dubois. I nie byłoby w tym nic szczególnego - w końcu za to otrzymuje honorarium- gdyby nie to, że Dubois Kacprzyka niemal beatyfikował.

Przeczytałem jego biografię. (…) Był niezmiernie pracowitym człowiekiem

— opowiadał mec. Dubois w radiowej Trójce przed kilkoma dniami.

Jeszcze bardziej zabawnie wypadły słowa posła KO Artura Łąckiego, który widzi w Dawidzie Kacprzyku wzór do naśladowania.

Szanuję tego typu ludzi, którzy oprócz tego, że pracują zawodowo to udzielają się społecznie. To tacy ludzie pchają Polskę do przodu

— oznajmił Łącki w Radiu Wnet. Pojawił także list 16 lekarzy broniących Kacprzyka, który nagłaśnia Anna Garwolińska. Ta sama, która przygotowała listę roślin trujących, w kontekście wpisów dotyczących ministra Janusza Cieszyńskiego.

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Bycie szmatą? „Tak głupio”

Co motywuje polityków Koalicji Obywatelskiej i zaprzyjaźnionych z tą partią osób do obrony lekarza-milionera? Kacprzyk zwracając część pozyskanych pieniędzy przyznał tym samym, że manipulował grafikami, by więcej zarabiać. W czasie kilkunastogodzinnych codziennych dyżurów Kacprzyk miał przebywać także w innym szpitalu lub w TVP w likwidacji. Do tego dochodzi wstrząsająca relacja skutków pracy Kacprzyka, którą przedstawił w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski. Premier Donald Tusk osobiście deprecjonował dr Jędrzejewskiego jako świadka.

Krzysztof Stanowski z Kanału Zero uważa, że liderzy Koalicji Obywatelskiej budują właśnie pierwszą linię obrony Kacprzyka, a wyznaczeni do tego zadania politycy muszą z siebie robić „szmaty”.

Ci z Koalicji Obywatelskiej musieli bronić Kacprzyka, bo tak im się wylosowało. To jest dopiero ciężkie losowanie, bo musisz dzień w dzień bronić Kacprzyka, a atakować Jędrzejewskiego, no to wtedy robisz z siebie trochę SZMATĘ

— powiedział Stanowski rozmawiać z Robertem Mazurkiem.

No głupio w każdym razie. Tak słabo

— spuentował Mazurek.

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koal/X/Kanał Zero

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