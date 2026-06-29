Mec. Jacek Dubois, znany obrońca polityków KO, w zupełnie absurdalny sposób bronił lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. Tym razem zrobił to w całkowicie bezwstydny sposób w radiowej Trójce. Nawet dziennikarka Renata Grochal tego nie wytrzymała! Co takiego powiedziała w trakcie programu?
Sprawa lekarza-milionera z Koalicji Obywatelskiej zbulwersowała opinię publiczną. Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu zero.pl wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Temat ten poruszyła Renata Grochal w rozmowie z Jackiem Dubois w radiowej Trójce.
Dubois zrównał rzeczywistość z… serialem
Kacprzyk pracował po 11 godzin dziennie, przez 365 dni w roku
— zauważyła prowadząca rozmowę Renata Grochal.
Przecież wiadomo, że to niemożliwe
— dodała Grochal.
I tutaj zaczęły się absurdalne tłumaczenia!
Z fizycznego punktu widzenia jest to możliwe. Proszę spojrzeć na dowolny serial telewizyjny o chirurgu na dyżurze. Śpi, ktoś zostaje przywieziony, pielęgniarka go budzi, a on wykonuje zabieg. Jeśli lekarz nie wykonuje jakiejś czynności, to znaczy, że odpoczywa
— stwierdził mec. Dubois.
Ale nie może być lekarz w jednym momencie na dyżurze w szpitalu, udzielać wywiadu telewizji i być na partyjnym spotkaniu. I tutaj zdaje się, że dochodziło do takich sytuacji. Dochodziło, czy nie dochodziło?
— dopytywała Grochal.
Dochodziło i w większości sytuacji były to uzgodnione z ordynatorem wyjścia. Przynajmniej znowuż takie uzyskałem informacje
— odparł znany obrońca polityków KO.
Renata Grochal nie wytrzymała!
Mój klient wobec zarzutu opinii publicznej postanowił od razu przeciąć ten problem i dokonał takiej korekty, która przestanie bulwersować opinię publiczną
— mówił dalej mec. Dubois.
Bo ma bardzo doświadczonego pełnomocnika, który mu powiedział, że jak nie ma szkody, to może nie być przestępstwa. Czyli skoro zlikwidował szkodę, zwracając pieniądze, które wcześniej wyłudził, to może prokurator mu nie postawi zarzutów
— wyjaśniła prowadząca rozmowę.
Ja bym na to spojrzał inaczej
— ocenił mec. Dubois.
Ale tak pan mu doradził?
— zapytała Grochal.
Ja przede wszystkim przeczytałem jego biografię i dowiedziałem się jednej rzeczy, że on jako młody lekarz niepełniący jakiejkolwiek funkcji, chcąc się nauczyć, przychodził na ten SOR poza godzinami i spędzał tam praktycznie swoje życie. Był niezmiernie pracowitym człowiekiem
— brnął dalej mec. Dubois.
To może go trzeba beatyfikować, a nie zarzuty mu postawić?
— skwitowała prowadząca rozmowę.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763763-grochal-do-dubois-to-moze-kacprzyka-trzeba-beatyfikowac
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