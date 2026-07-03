„My, Polacy odpowiedzialni za teraźniejszość i przyszłość Polski, nie możemy tolerować powstawania dzisiaj na Ukrainie ponownie ideologii nazistowskiej, bo jest to absolutnie śmiertelne niebezpieczeństwo dla nas teraz i dla przyszłych pokoleń” - powiedział w Sejmie prof. Przemysław Czarnek. Kandydat PiS na premiera zabrał głos podczas debaty dotyczącej przepisów zakazujących propagowania banderyzmu.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustaw o IPN i Kodeksu karnego. Prof. Czarek przypomniał, że od grudnia 2024 r. w sejmowej zamrażarce leży niemal tożsamy do prezydenckiego projekt ustawy ws. zakazu i karania za propagowanie banderyzmu.
Utknął w komisji Sprawiedliwości pana Śliza i myślę, że na polecenie pana Hołowni, jest tam do tej pory, a przydałby się, jako obowiązujący dziś akt prawny. W tym projekcie ustawy nie chodzi o przeszłość, chodzi o przyszłość.
— oświadczył poseł Czarnek występując w imieniu klubu PiS.
Czarnek cytuje banderowca
Wicemarszałek Monika Wielichowska miała jednak problemy z prowadzeniem obrad, ponieważ posłowie PiS mocno zareagowali na skandaliczne zachowanie posła KO Jacka Karnowskiego, który po wystąpieniu szefa KPRP udzielił w loży prasowej wywiadu TVP w likwidacji. Deprecjonował sens przepisów zakazujących propagowania banderyzmu, nad którymi właśnie obradował Sejm.
W tej ustawie chodzi przyszłość. Oczywiście, pamięć o ofiarach bestialsko pomordowanych piłami, siekierami, młotami, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej jest szczególnie ważna. Ale tu chodzi o coś więcej jeszcze. W art. 13 Konstytucji RP ustrojodawca ustanowił zakaz propagowania totalitaryzmów, ogranicza pluralizm polityczny. Nie wszystko jest możliwe do gloryfikowania. Tam jest napisane, że jest zakaz gloryfikowania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Czym jest ideologia banderyzmu doprecyzowana w tej ustawie? Czym jest ideologia nacjonalistów ukraińskich z OUN-UP?
— pytał prof. Czarnek i zacytował fragment referatu szefa doktryny wojennej OUN Michajło Kamińskiego.
„Walka bezie bezlitosna, okrutna i zoologiczna. Nasze powstanie ma na celu nie tylko zmianę ustroju politycznego, ono musi oczyścić Ukrainę z cudzego wrogiego elementu i z niedobrego własnego. Tylko podczas powstania będzie okazją, aby wymieść dosłownie do ostatniej nogi element polski z ziem Zachodniej Ukrainy. Ziemie Zachodnie Ukrainy w przyszłym państwie muszą być czyste pod względem narodowym. Wobec wrogiego elementu należy wykazać się takim okrucieństwem w czasie powstania, aby jeszcze dziesiąte pokolenie bało się choćby popatrzeć w stronę Ukrainy”
— zacytował słowa Michajło Kamińskiego Czarnek.
Czym to się różni od nazizmu niemieckiego? Kompletnie niczym! To jest nazizm w czystej postaci, nazizm ukraiński!
Jeżeli pan Jacek Karnowski mówi, że to jest bzdura, powiedział to w TVP, jeżeli ta strona sceny politycznej mówi, że można dzisiaj można tolerować nazizm ukraiński, to toleruje także nazizm niemiecki! Wstyd! Wstyd i hańba szanowni państwo!
— powiedział w mocnych słowach kandydat PiS na premiera.
Tu nie chodzi o przeszłość. My, Polacy odpowiedzialni za teraźniejszość i przyszłość Polski, nie możemy tolerować powstawania dzisiaj na Ukrainie ponownie ideologii nazistowskiej, bo jest to absolutnie śmiertelne niebezpieczeństwo dla nas teraz i dla przyszłych pokoleń
— podkreślił Czarnek i dodał, że decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego stawia Ukrainę w obcym kręgu kulturowym.
Dzisiaj mamy święty obowiązek jako cała klasa polityczna powiedzieć, że Ukraina stawia się poza kręgiem krajów cywilizowanych. My tej cywilizacji będziemy bronić
— podkreślił prof. Czarnek.
To jest nasz święty obowiązek, aby uchwalić jednoznaczny zakaz banderyzmu, gloryfikowania ideologii OUN-UPA oraz zakaz kłamstwa wołyńskiego❗
Wiceprezes PiS, kandydat na Premiera RP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764061-petarda-czarnka-nazizm-ukrainski-i-niemiecki-sie-nie-roznia
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