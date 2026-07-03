„Donald Tusk na początku wręcz oskarżył prezydenta Nawrockiego o jakieś psucie relacji polsko-ukraińskiej. To jest człowiek, dla którego 100 ponad tysięcy ofiar polskich, nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia” - powiedział w Kanale Zero poseł Paweł Kukiz.
Poseł Paweł Kukiz w programie Kanału Zero nie zostawił suchej nitki na premierze Donaldzie Tusku i jego działaniach związanych ze sprawą odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Jeżeli nie będzie jasnej deklaracji uznania zbrodni UPA na Wołyniu przynajmniej przez Ukrainę, wyraźnego uznania, że te czyny to było ludobójstwo, to były nazistowskie zachowania, jeżeli my to puścimy płazem, to za chwileczkę możemy się spodziewać, że jakaś kompania reprezentacyjna wojsk ukraińskich otrzyma imię „SS Galizien”
— wskazał.
Oczywiście Tusk przyklaśnie, bo to mimo wszystko jest takie unijne bardzo
— dodał.
Brak protestu Tuska
Prowadzący przekonywał, że Donald Tusk protestuje przeciwko tym działaniach.
Ale co, jak on protestuje proszę pana
— odparł Kukiz.
Co pan mówi? Przecież na początku wręcz oskarżył prezydenta Nawrockiego o jakieś psucie relacji polsko-ukraińskiej. To jest człowiek, dla którego 100 ponad tysięcy ofiar polskich, nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia
— wskazał.
Dla niego większe znaczenie ma mają relacje gospodarcze polsko-ukraińskie - z tego co mówi, tak wynika - niż pamięć o ofiarach o zamordowanych kobietach i dzieciach przez UP-owców
— podsumował.
Czytaj także
as/X/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764007-kukiz-o-tusku-100-tys-polskich-ofiar-nie-ma-dla-niego-znaczenia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.