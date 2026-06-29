Nagła zmiana Kropiwnickiego ws. Zełenskiego. A co pisał wcześniej?

  • Polityka
  • opublikowano:
Kropiwnicki zmienia zdanie / autor: Fratria
Kropiwnicki zmienia zdanie / autor: Fratria

Robert Kropiwnicki nagle zmienił swoje stanowisko względem Wołodymyra Zełenskiego. Jeszcze kilka dni temu wściekle atakował prezydenta Karola Nawrockiego, a teraz kiedy na jaw wyszły badania opinii publicznej na temat sprawy odebrania Orderu Orła Białego ukraińskiego liderowi, nagle zmienił swoją narrację. W internecie nic jednak nie ginie.

Obóz koalicji 13 grudnia po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o pozbawieniu Orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, przypuścił wściekły atak na głowę polskiego państwa, oskarżając go nawet o… działanie na korzyść Kremla.

Szybko okazało się jednak, że polska opinia publiczna mocno wsparła decyzję Karola Nawrockiego. Co więcej, strona ukraińska podjęła wiele wrogich wobec Polski decyzji - masowe zwracanie orderów, brak obecności prezydenta Zełenskiego na spotkaniu w Gdańsku, czy też zapowiedź utworzenia ukraińskiego panteonu rzekomych „bohaterów”.

Zmiana narracji

Teraz rządzący próbują desperacko zmienić swoją narrację wobec Zełenskiego, robią jednak to dosyć nieudolnie.

Jeśli Zelenski sądzi, że eskalując konflikt z Polską, Ukraina wejdzie do UE, to może bardzo się rozczarować

— przekonywał Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Internauta „Zygfryd Czaban” przypomniał, że Kropwinicki kilka dni temu pisał coś zupełnie innego.

Nawrocki rozpoczął konflikt orderowy z Ukrainą. Ruscy zachwyceni, Niemcy też mają sporo do ugrania Czy o to chodziło?

— pytał polityk KO 21 czerwca.

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as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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