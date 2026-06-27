Jak wynika z badania Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, aż 72 proc. Polaków uważa, że Ukraina powinna oficjalnie przeprosić za decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”. Tym samym zdecydowana większość Polaków opowiedziała się za stanowiskiem prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie tylko podjął skandaliczną decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”, ale jeszcze po odebraniu mu Orderu Orła Białego za to zachowanie zaczął atakować i pouczać polskiego prezydenta na antenie ukraińskiej telewizji. Za prezydentem Ukrainy poszli jego ministrowie oraz prominentni ukraińscy politycy, którzy również zaczęli hurtowo oddawać odznaczenia przyznane przez Polskę. Również polscy politycy postanowili zwrócić odznaczenia, które otrzymali od Ukrainy. Wśród nich znaleźli się choćby prezes PiS Jarosław Kaczyński czy wiceprezes partii Mariusz Błaszczak.
Kompletny brak zdziwienie nastąpił po reakcji lewicowców i liberałów polskich, którzy zaczęli atakować prezydenta Nawrockiego. Całe szczęście kolejne sondaże pokazują, że Polacy stoją w opozycji do polityków i „autorytetów” koalicji 13 grudnia.
Polacy murem za Nawrockim
Na łamach „Super Expressu” ukazał się sondaż, gdzie zadano pytanie: „Czy Ukraina powinna oficjalnie przeprosić Polaków za decyzję dotyczącą nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA?”.
Aż 72 proc. Polaków jest zdania, że Ukraina powinna przeprosić (47 proc. „zdecydowanie tak”, 25 „raczej tak”). Sceptyczne do takiego nastawienia jest 11 proc. respondentów (8 proc. „raczej nie”, 3 proc. „zdecydowanie nie”). 17 proc. Polaków odpowiedziało „nie wiem”.
Badanie przeprowadził Instytut Badań Pollster w dniach 19-21 czerwca br. Wzięło w nim udział 1045 pełnoletnich Polaków.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763630-az-72-proc-polakow-za-nawrockim-w-tle-zelenski-i-ukraina
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