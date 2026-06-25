Pracownica TVP Info w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf zapowiedziała, że w najnowszym odcinku jej programu „Niebezpieczne związki” będzie mowa m.in. o ukraińskim nacjonalizmie, który doprowadził do ludobójstwa na Wołyniu. Zestawiła go jednak z… nacjonalizmem polskim, który rzekomo „wzniecał czystki na naszych sąsiadach”. Nie podała przykładów takich zdarzeń.
Wpis Doroty Wysockiej-Schnepf jest wysoce oburzający, bo zestawia w sposób równorzędny kwestię bestialskiego ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez UPA, gdzie Instytut Pamięci Narodowej szacuje, iż w latach 1943-1945 zamordowano aż około 100 tys. Polaków, z jakimiś nieokreślonymi działaniami Polaków, które miał wzniecać „czystki na naszych sąsiadach”.
Ukraiński nacjonalizm był praprzyczyną Rzezi Wołyńskiej. Też nacjonalizm - polski - wzniecał czystki na naszych sąsiadach. Dziś krewcy nacjonaliści po obu stronach granic znów rwą się do zwarcia
— wypaliła we wpisie na X pracująca w publicznej telewizji Dorota Wysocka-Schnepf.
Znamienny dobór gości programu
Dobór gości programu pokazuje, że z ogromną dozą pewności można założyć, iż będzie miał on antypolski przebieg. Wśród gości programu znaleźli się były wiceredaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Jarosław Kurski, były szef MSZ Jacek Czaputowicz oraz socjolog Michał Bilewicz. Wszystkie te osoby łączy to, że w ostatnim czasie prezentowały przekaz wspierający prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sporze z Polską po tym, jak ten nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, a prezydent Karol Nawrocki zdecydował się mu odebrać za to Order Orła Białego.
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tkwl/X/TVP Info w likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763506-niebywala-obraza-polakow-wysocka-schnepf-naprawde-to-napisala
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