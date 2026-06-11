Prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, na antenie radiowej „Jedynki” przedstawił wstrząsającą opinię na temat całej sprawy sporu z Ukrainą w kwestii nadania przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”, czyli zbrodniczej formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu.
Uważam że to dla Polski bardzo niedobra decyzja, to jest też wynik pewnej polityki historycznej Ukrainy, co jest niedobre, uważam, że nie można honorować formacji czy oddziałów, które dopuściły się działań przestępczych o charakterze ludobójstwa na Wołyniu, ale były też inne aspekty działania tej formacji i w związku z tym po prostu Ukraina uznała, że może to zrealizować, bo Polska prowadzi politykę i tak już nieprzyjazną
— wypalił Jacek Czaputowicz, przerzucając winę w sprawie nadania przez Zełenskiego ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA” na… Polskę.
Atak Czaputowicza ws. UPA na… prezydenta Nawrockiego
Przypomnę przecież, że prezydent Karol Nawrocki, no jest rok prezydentem blisko, wymusił przyjazd wbrew protokołowi prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Sam jeszcze przez rok nie był w Kijowie. Ciągle nakręca te nastroje antyukraińskie, ciągle coś wygraża, ciągle mówi, że nie zgodzi się na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Ukraina powiedziała: „dość, nie życzymy sobie tego typu działań”. Więc podjęła taką decyzję. Okazało się, że z jej perspektywy słuszna, bo nas po prostu ośmieszyła
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762385-co-on-wygaduje-czaputowicz-obwinia-polske-ws-upa
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