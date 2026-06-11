Ustawa zakazująca propagowanie banderyzmu. Nastąpił przełom!

  • Polityka
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Pomnik ofiar Rzezi Wołyńskiej w Domostawie oraz wpis Jakuba Banaszka z portalu X / autor: Fratria/X-Jakub Banaszek
Pomnik ofiar Rzezi Wołyńskiej w Domostawie oraz wpis Jakuba Banaszka z portalu X / autor: Fratria/X-Jakub Banaszek

Prezydent Chełma i doradca prezydenta RP Jakub Banaszek poinformował, że zebrano wystarczającą liczbę podpisów do rejestracji komitetu inicjatywy ustawodawczej, której przedmiotem jest zakaz propagowania „banderyzmu”.

Zapowiedź inicjatywy ustawodawczej to odpowiedź na podjęcie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych swego kraju imię „Bohaterów UPA”.

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Jak poinformował podczas środowej konferencji prasowej w Warszawie Banaszek, komitet pod nazwą „Stop banderyzmowi” zebrał już wymaganą liczbę podpisów, by złożyć zawiadomienie o jego utworzeniu do marszałka Sejmu.

Działanie samorządowców i społeczników

Według Banaszka w skład komitetu weszli samorządowcy i społecznicy z całej Polski m.in. prezydenci Wejherowa, Bolesławca, Przemyśla, Puław, Kalisza, Stalowej Woli. Jak przekazał, przygotowany przez komitet projekt ustawy „zawiera zapisy odwołujące do propagowania ukraińskiego nacjonalizmu, banderyzmu, ale także jakiejkolwiek z frakcji OUN-u, tak żeby całkowicie ten katalog został wyczerpany”.

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Na początku czerwca Banaszek, zapowiadając zawiązanie komitetu, wskazywał, że wcześniejszy projekt ustawy w tej sprawie złożony przez prezydenta Karola Nawrockiego został „zamrożony” w Sejmie.

Chodzi o złożony we wrześniu 2025 r. projekt ustawy, na mocy którego w Polsce karane ma być rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką, a w szczególności na temat zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu.

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Inicjatywa ustawodawcza

Zgodnie z konstytucją inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Przepisy stanowią, że po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla obywatelskiego projektu ustawy pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej zawiadamia marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ustawie marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od jego doręczenia, postanawia o przyjęciu zawiadomienia.

Tysiąc podpisów dołączonych do zawiadomienia stanowi część wymaganej liczby 100 tys. podpisów osób popierających obywatelski projekt ustawy. Projekt taki powinien być wniesiony do Sejmu w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym marszałek Sejmu wyda postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o powstaniu komitetu.

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xyz/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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