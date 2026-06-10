Tajne ustalenia z Zełenskim? Andrzej Duda odpowiada na zarzuty

  • Polityka
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Wołodymyr Zełenski i Andrzej Duda / autor: Fratria
Wołodymyr Zełenski i Andrzej Duda / autor: Fratria

Były prezydent Andrzej Duda stanowczo odrzuca sugestie o istnieniu niejawnego porozumienia z Wołodymyrem Zełenskim dotyczącego ograniczenia rozmów o trudnej historii polsko-ukraińskiej. To reakcja na słowa prof. Grzegorza Motyki, który w telewizji TVN24 mówił o rzekomych ustaleniach zawartych między przywódcami na początku 2022 roku.

Kontrowersje wokół słów historyka

Dyskusja wybuchła po wypowiedzi prof. Grzegorza Motyki, dyrektora Wojskowego Biura Historycznego i członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W rozmowie poświęconej relacjom polsko-ukraińskim historyk odniósł się do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”.

Profesor ocenił, że odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego byłoby błędem, jednak jednocześnie skrytykował działania Andrzeja Dudy. Według historyka w ukraińskiej przestrzeni internetowej pojawiły się informacje o rzekomym porozumieniu zawartym przez obu prezydentów w styczniu 2022 roku. Zgodnie z tą wersją, kwestie historyczne między oboma państwami miałyby być odłożone na później. Motyka, pytany przez prowadzącego, czy ma pewność, że ukraińskie doniesienia są wiarygodne, odparł jedynie:

Nikt im nie zaprzeczył.

Prof. Motyka doczekał się owego zaprzeczenia z ust samego Andrzeja Dudy, którego o wypowiedź w tej sprawie poprosił Onet.

Duda: Profesor mija się drastycznie z prawdą

Były prezydent odniósł się do tych słów w pisemnym komentarzu przesłanym do Onetu.

Nie wiem, skąd prof. Motyka ma taką informację, jednoznacznie i stanowczo stwierdzam, że żadnej takiej umowy nie było. Pan profesor mija się drastycznie z prawdą”

— napisał Andrzej Duda.

Były prezydent podkreślił, że w kontaktach zarówno z Petrem Poroszenką, jak i później z Wołodymyrem Zełenskim, regularnie poruszał kwestie związane z pamięcią historyczną, ekshumacjami oraz upamiętnieniem polskich ofiar.

Sprawy historyczne miały być stale obecne w rozmowach”

Andrzej Duda wskazał, że temat ekshumacji i godnego pochówku ofiar nigdy nie był pomijany podczas rozmów z ukraińskimi przywódcami. Jako przykład podał wspólne upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej podczas wizyty w Łucku w lipcu 2023 roku.

Były prezydent przekonuje również, że kwestie historyczne stanowiły stały element dialogu między Warszawą a Kijowem.

Jak zaznaczył, trudne zagadnienia związane z przeszłością były obecne w relacjach z Ukrainą niezależnie od bieżących wyzwań politycznych i bezpieczeństwa.

Zełenski doskonale wie…”

W dalszej części oświadczenia Duda odniósł się do postrzegania przez Ukraińców organizacji takich jak UPA i OUN oraz do polskiej wrażliwości w tym zakresie.

Prezydent Zełenski doskonale wie, jaki jest stosunek Polaków do UPA i OUN”, a w rozmowach z nim zawsze ‘podkreślane były sprawy historyczne’

— napisał były prezydent.

Duda wskazuje na Nawrockiego

Na zakończenie swojego komentarza były prezydent odniósł się do roli obecnej głowy państwa. Wyraził przekonanie, że kwestie sporne między Polską a Ukrainą będą prowadzone przez Karola Nawrockiego w sposób kompetentny i odpowiedzialny.

Duda podkreślił, że darzy swojego następcę pełnym zaufaniem w sprawach dotyczących polityki historycznej i pamięci narodowej.

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SC/Onet

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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