Na początku posiedzenia Sejmu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos ws. unijnej wieloletniej pożyczki z programu SAFE. Nazywając go priorytetowym, zaprzeczył, aby jakiekolwiek pieniądze z tej pożyczki trafiły na Ukrainę. Tyle że inną informację przekazała minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która w rządzie Donalda Tuska jest odpowiedzialna za SAFE. „To będzie niewielka część, która myślę, że będzie zbliżona bliżej do 4-5 proc. całości kwoty” - powiedziała, goszcząc na antenie Polsat NEWS. I kto tu kłamie?
Ile pieniędzy Polska będzie musiała przekazać Ukrainie z unijnej pożyczki SAFE, którą podpisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz? Wicepremier i lider PSL zapewnił dziś w Sejmie, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z SAFE nie trafi do Ukrainy.
Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych, tak jest w ustawie i tak to będzie realizowane.
— oświadczył Kosiniak-Kamysz i dodał, że lista zakupów dla Polski powstała „pod dyktando Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”.
Żaden sprzęt nie trafi do Ukrainy
— powiedział dobitnie szef MON, ale niekoniecznie zgodnie z prawda, ponieważ całkowicie inne informacje przekazała w tej materii minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Czytaj także
Sobkowiak-Czarnecka wsypała Kosiniaka-Kamysza
Minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która w rządzie Donalda Tuska jest odpowiedzialna za unijną pożyczkę SAFE, została zapytana przez red., Marcina Fijołka o polskie pieniądze dla Ukrainy. Ile to będzie z tych 44 miliardów euro pożyczki: „ile popłynie dla Kijowa, jest jedna z tych furtek pod tytułem zakup sprzętu dla Ukrainy”.
To będzie niewielka część, która myślę, że będzie zbliżona bliżej do 4-5 proc. całości kwoty
— odpowiedziała minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Te słowa całkowicie przeczą zapewnieniom wicepremiera Kosiniaka-Kamysz i lidera PSL.
Sobkowiak przyznała, że oddamy ok. 10 mld złotych z brukselskiej pożyczki (którą Polska spłaca) Ukrainie. I jeszcze twierdzi, że to mało
— napisał na X Paweł Rybicki.
Ile pieniędzy z tych 44 mld popłynie do Ukrainy?
Sobkowiak-Czarnecka: „To będzie niewielka część, zbliżona do 4-5 proc. całości kwoty”.
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, mam pytanie do Pani: Ile to jest 5 proc. z 44 mld euro?
Wiem, że kłamstwo stało się dla Was narzędziem uprawiania propagandy, ale to grzech… poważny grzech
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Rafał Bochenek.
PILNE. 10 mld zł z programu SAFE trafi na Ukrainę❗
Polska kupi sprzęt dla Ukrainy z pożyczki SAFE. Minister przyznała to właśnie w telewizji❗
Pełnomocnik rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przyznała dziś w telewizji, że zakup sprzętu wojskowego dla Ukrainy stanowi „furtkę” w mechanizmie SAFE w cel wsparcia Ukrainy i obejmie nawet 5 procent całej polskiej puli.
Policzmy. Polska pożyczyła z SAFE 43,7 miliarda euro. 5 procent z tej kwoty to 2,2 miliarda euro — czyli ok. 9,5 miliarda złotych. Pieniędzy, które Polska będzie musiała sama spłacić — przez 35 lat. Z odsetkami.
Jeszcze niedawno ta sama ministra mówiła, że „żadne środki nie trafiają bezpośrednio na Ukrainę” i że jest to „w ogóle zabronione tym mechanizmem.” Dziś przyznała, że jednak istnieje furtka — i że rząd zamierza ją wykorzystać.
To nie jest pomoc dla Ukrainy z polskiego budżetu — to jest pomoc dla Ukrainy z polskiej pożyczki, którą Polska sama będzie obsługiwać przez dekady. Różnica jest fundamentalna i podwaja skandaliczność całej sytuacji.
Ciekawe czy ten sprzęt trafi do oddziałów Jarosza, który usprawiedliwiał Rzeź Wołyńską czy do oddziałów im. „Bohaterów UPA”. Przykro się patrzy na to, jak Tusk szarga nasze dobre imię i godność
— napisał na X Paweł Usiądek z Konfederacji.
koal/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762238-kto-klamie-ws-pieniedzy-z-polskiej-pozyczki-safe-dla-ukrainy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.