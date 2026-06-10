Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że prezydent Karol Nawrocki postępuje roztropnie dając sobie czas na zastanowienie ws. ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Szef MSZ Radosław Sikorski dodał, że Kapituła dała prezydentowi czas do namysłu.
Pod koniec maja prezydent Nawrocki zaproponował odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego w reakcji na decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. W poniedziałek zebrała się Kapituła Orderu, aby wydać opinię nt. propozycji prezydenta. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował później, że Kapituła przedstawiła prezydentowi opinię; nie ujawnił jednak jej treści. Zapowiedział, że prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie.
„Powinno dojść do rozmowy”
Kosiniak-Kamysz zapytany w środę, z czego jego zdaniem wynika zwłoka w podjęciu decyzji dotyczącej Orderu Orła Białego, odpowiedział, że zachowanie prezydenta w tej sprawie ocenia jako roztropne.
Prezydent (…) analizuje, zastanawia się. Pewnie biura prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta RP są ze sobą w kontakcie. I powinni być, powinno dojść do rozmowy
— powiedział szef MON.
Dodał, że o ile krytycznie ocenia weto prezydenta do ustawy wdrażającej program SAFE, to teraz prezydent postępuje roztropnie „w sprawie czasu na zastanowienie, które sobie daje”.
Zapytany, czy prezydent Ukrainy przybędzie do Polski na zaplanowaną na 25 i 26 czerwca konferencję ws. odbudowy Ukrainy, szef MON powołał się na wtorkową wypowiedź premiera Donalda Tuska, że prezydent Zełenski jest współgospodarzem konferencji, dlatego nie czeka na żadne potwierdzenie jego obecności ze strony ukraińskiej.
O kwestię Orderu Orła Białego dziennikarze pytali w środę również wicepremiera Sikorskiego. Na pytanie, czy to dobrze, że nie znamy opinii Kapituły Orderu Orła Białego, szef MSZ odparł, że tak.
Uważam, że pewne sprawy mogą być pozostawione w dyskrecji. Wydaję mi się, że kapituła dała panu prezydentowi czas do namysłu
— powiedział Sikorski.
Kyryło Budanow w Polsce
W związku z kontrowersjami, które wywołało w Polsce nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” Warszawę odwiedził szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Spotkał się m.in. z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem, szefem BBN Bartoszem Grodeckim oraz wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej powiedział po rozmowie z Budanowem, że strona ukraińska ma świadomość reakcji, jakie tematyka UPA wywołuje w Polsce i jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie. Przydacz zadeklarował gotowość do dalszych rozmów i wskazał na oczekiwania po stronie polskiej. Z kolei rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiadomił, że jednym z tematów rozmowy Budanowa z wiceministrem Bosackim były ukraińskie propozycje rozwiązania sytuacji.
We wtorek premier Tusk zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o „bezpośrednią i szczerą rozmowę” zanim „emocje zrujnują solidarność” między oboma krajami.
Order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.
Czytaj także
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762311-kosiniak-kamysz-o-nawrockim-roztropnie-daje-sobie-czas
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.